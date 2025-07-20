В Казахстане начали собирать арбузы

Сезон сбора арбузов начался в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Большего всего их выращивают в Кызылординской области, передает "МИР 24". Продажа бахчевых – главный источник дохода жителей села Жайлма. Арбузы созревают в течение 80 дней, а самые маленькие весят восемь кг.

Со слов сельчан, главное – регулярно их поливать. Для этого используют талую воду с гор и из подземных источников. В сезон сельчане собирают около 30 тонн арбузов. В этом году начали на три неделе раньше. Это благодаря теплой и безветренной погоде.

"В этом году также бахчеводы использовали рассадный метод посадки арбузов, выращивали культуру под пленкой. Первые три тонны арбузов планируем отправить на экспорт в Россию", – заявил руководитель управления сельского хозяйства Кызылординской области Талгат Дуйсебаев.

Продают арбузы по 40 тенге за кг.

По мнению дачников Караганды, вред их урожаю наносит асфальтобетонный завод. Поэтому они требуют закрыть его.