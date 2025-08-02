Как распознать опасный арбуз

С началом августа стартует традиционный сезон арбузов. Несмотря на изобилие плодов, врачи предупреждают: некачественный арбуз может привести к серьезному отравлению, сообщает Zakon.kz.

Российский терапевт Татьяна Симонова советует покупать только целые арбузы с матовой коркой и четкими полосами – без трещин и вмятин. Поврежденная кожура – благоприятная среда для сальмонеллы и кишечной палочки, особенно в жару, пишет lenta.ru.



Врач-инфекционист Андрей Исаев предупреждает: мякоть с фиолетовым оттенком, белыми прожилками, ярко-красным цветом и химическим привкусом может указывать на избыток нитратов. Такие плоды опасны.

Как избежать отравления

Мойте арбуз с мылом перед разрезанием.

Храните разрезанный плод в холодильнике не более суток.

Избегайте покупки разрезанных арбузов на развалах.

Не ешьте арбуз с признаками брожения, кислым запахом и слизью.

О мифах и лайфхаках

Популярные советы из интернета, вроде проверки на плавучесть или деления арбузов на "мужские" и "женские", не подтверждены наукой. Арбуз, в отличие от авокадо, не дозревает после сбора.

Обратите внимание на сухой хвостик – он может указывать на спелость. Но и он не дает 100% гарантии: многое зависит от сорта и условий хранения. Лучше покупать арбузы в сезон (с августа по октябрь) и только у проверенных продавцов.

А ранее мы рассказали, почему не стоит налегать на арбуз каждый день. Подробнее можно узнать здесь.