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Советы

Как распознать опасный арбуз

Супермаркет, маркет, магазин, продуктовый магазин, арбуз, арбузы, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 22:34 Фото: Zakon.kz
С началом августа стартует традиционный сезон арбузов. Несмотря на изобилие плодов, врачи предупреждают: некачественный арбуз может привести к серьезному отравлению, сообщает Zakon.kz.

Российский терапевт Татьяна Симонова советует покупать только целые арбузы с матовой коркой и четкими полосами – без трещин и вмятин. Поврежденная кожура – благоприятная среда для сальмонеллы и кишечной палочки, особенно в жару, пишет lenta.ru. 

Врач-инфекционист Андрей Исаев предупреждает: мякоть с фиолетовым оттенком, белыми прожилками, ярко-красным цветом и химическим привкусом может указывать на избыток нитратов. Такие плоды опасны.

Как избежать отравления

  • Мойте арбуз с мылом перед разрезанием.
  • Храните разрезанный плод в холодильнике не более суток.
  • Избегайте покупки разрезанных арбузов на развалах.
  • Не ешьте арбуз с признаками брожения, кислым запахом и слизью.

О мифах и лайфхаках

Популярные советы из интернета, вроде проверки на плавучесть или деления арбузов на "мужские" и "женские", не подтверждены наукой. Арбуз, в отличие от авокадо, не дозревает после сбора.

Обратите внимание на сухой хвостик – он может указывать на спелость. Но и он не дает 100% гарантии: многое зависит от сорта и условий хранения. Лучше покупать арбузы в сезон (с августа по октябрь) и только у проверенных продавцов.

А ранее мы рассказали, почему не стоит налегать на арбуз каждый день. Подробнее можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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