Как в кино: казахстанский спасатель повторил шпагат Ван Дамма
В кадре казахстанец в полном обмундировании садится на идеальный шпагат между двух грузовиков, точно так же, как это сделал Ван Дамм в легендарной рекламе.
"Внимание! Действия выполнены профессионалами в контролируемых условиях. Не пытайтесь повторить это самостоятельно", – сказано в подписи к видео.
Пользователи Казнета сразу же отметили эффектный трюк:
- Сильно.
- Круто, парень молодец.
- Жан-Клод Ван Дамм.
Трюк, который выполнил актер, стал его визитной карточкой. Известно, что подготовка к съемкам трюка шла пять месяцев. Создавалась система безопасности для страховки актера, водители грузовиков проходили специальные тренировки. Ролик снимали в Испании, на взлетно-посадочной полосе аэропорта.
К сожалению, не все трюки заканчиваются успешно. Так, в июне 2025 года в Алматинской области суд вынес приговор по факту смерти молодого человека во время исполнения трюка на автодроме "Сокол".