Как в кино: казахстанский спасатель повторил шпагат Ван Дамма

Cотрудник пожарной службы из Уральска решил повторить знаменитый трюк американского актера Жан-Клода Ван Дамма. Видео поделились в Управлении по чрезвычайным ситуациям города, сообщает Zakon.kz.

В кадре казахстанец в полном обмундировании садится на идеальный шпагат между двух грузовиков, точно так же, как это сделал Ван Дамм в легендарной рекламе.

"Внимание! Действия выполнены профессионалами в контролируемых условиях. Не пытайтесь повторить это самостоятельно", – сказано в подписи к видео.

Пользователи Казнета сразу же отметили эффектный трюк:

Сильно.

Круто, парень молодец.

Жан-Клод Ван Дамм.

Трюк, который выполнил актер, стал его визитной карточкой. Известно, что подготовка к съемкам трюка шла пять месяцев. Создавалась система безопасности для страховки актера, водители грузовиков проходили специальные тренировки. Ролик снимали в Испании, на взлетно-посадочной полосе аэропорта.

К сожалению, не все трюки заканчиваются успешно. Так, в июне 2025 года в Алматинской области суд вынес приговор по факту смерти молодого человека во время исполнения трюка на автодроме "Сокол".