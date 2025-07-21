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Общество

Как в кино: казахстанский спасатель повторил шпагат Ван Дамма

пожарный на грузовиках, Уральск, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 12:24 Фото: Instagram/tjb_oral_bko
Cотрудник пожарной службы из Уральска решил повторить знаменитый трюк американского актера Жан-Клода Ван Дамма. Видео поделились в Управлении по чрезвычайным ситуациям города, сообщает Zakon.kz.

В кадре казахстанец в полном обмундировании садится на идеальный шпагат между двух грузовиков, точно так же, как это сделал Ван Дамм в легендарной рекламе.

"Внимание! Действия выполнены профессионалами в контролируемых условиях. Не пытайтесь повторить это самостоятельно", – сказано в подписи к видео.

Пользователи Казнета сразу же отметили эффектный трюк:

  • Сильно.
  • Круто, парень молодец.
  • Жан-Клод Ван Дамм.

Трюк, который выполнил актер, стал его визитной карточкой. Известно, что подготовка к съемкам трюка шла пять месяцев. Создавалась система безопасности для страховки актера, водители грузовиков проходили специальные тренировки. Ролик снимали в Испании, на взлетно-посадочной полосе аэропорта.

К сожалению, не все трюки заканчиваются успешно. Так, в июне 2025 года в Алматинской области суд вынес приговор по факту смерти молодого человека во время исполнения трюка на автодроме "Сокол".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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