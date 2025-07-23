"Ван Дамм нервно курит в сторонке": казахстанский спасатель усложнил трюк со шпагатом

Среди спасателей Казахстана, похоже, запущен челлендж по повторению легендарного трюка со шпагатом американского актера Жан-Клода Ван Дамма, сообщает Zakon.kz.

Сначала растяжкой и ловкостью отличился спасатель из Уральска, проехавшийся в полном обмундировании на шпагате между двух пожарных машин. А спасатель из Акмолинской области пошел дальше и выполнил усложненную версию трюка, "проплыв" на шпагате между двух качающихся на волнах катерах.

Герой видео – Айдос Сабдин. Его называют гордостью Акмолинской области.

"Спасатели Акмолинской области не только ежедневно рискуют жизнью ради других, но и завоевывают мировые спортивные арены. Один из ярких примеров – спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС Акмолинской области Айдос Сабдин. Ему всего 27 лет, но за плечами уже более двух лет службы в органах гражданской защиты. Сколько жизней он спас, точно не скажет и сам Айдос: по его словам, спасенные жизни не считают. С детства Сабдин занимается боевыми единоборствами. Сегодня он – член сборной Акмолинской области по рукопашному бою "BATYR TEAM", а также чемпион мира и Азии по ММА и ушу саньда", – поделились в пресс-службе ДЧС региона.

Исполнение трюка по достоинству оценили казахстанцы:

Ван Дамм нервно курит в сторонке, отвечаю, это прям огнище.

Это лучшее, что я видел за последний год.

Круто.

Лучший. Сам Ван Дамм позавидует.

Айдос тигр.

На лодке удержаться наверно сложнее, так как качается.

Какой баланс.

Сам 64-летний Ван Дамм за последнее время отметился повторением своего знаменитого танца и позы для фото.