В Казахстане стало больше пенсионеров и повысился средний размер выплат

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 21 июля 2025 года, предоставили обновленные данные по пенсионным отчислениям граждан, сообщает Zakon.kz.

Из них следует, что с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 98,6 млрд тенге, из которых на выплату базовой пенсии направлено 678,7 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 419,9 млрд тенге.

"По состоянию на 1 июля 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 489 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 июля 2025 года составил 143 529 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 912 тенге, базовой пенсии – 47 617 тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

Отметим, что к 1 июня численность пенсионеров составляла 2 млн 481 тыс. человек, а средний размер совокупной пенсии – 143 502 тенге (размер солидарной пенсии – 95 814 тенге, базовой пенсии – 47 688 тенге).

"1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%", – напомнили в пресс-службе МТСЗН РК.

Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

Также в Минтруда напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 70% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 90% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 110% от прожиточного минимума.

Как пояснили в МТСЗН, если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь, как подчеркнули в Минтруда, размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

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