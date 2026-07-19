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События

65 тысяч зрителей: столица металлургии Казахстана отпраздновала День металлурга

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 16:19 Фото: Qarmet
Город Темиртау на один вечер превратился в главное музыкальное пространство Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Масштабный праздничный концерт ко Дню металлурга снова побил все рекорды и собрал у себя около 65 тысяч зрителей – жителей города, работников компании, ветеранов предприятия, и гостей из разных городов региона.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 16:19

Фото: Qarmet

По доброй традиции Qarmet объединил на одной площади тысячи людей, чтобы вместе отметить главный профессиональный праздник индустриального города. Концерт стал самым ярким и масштабным событием этого лета – с фееричными выступлениями, живой музыкой, световым шоу и атмосферой большого народного праздника.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 16:19

Фото: Qarmet

Программа собрала на одной сцене артистов разных поколений и музыкальных направлений. Перед зрителями выступили M’Dee, Айқын, JazzDauren, Мирас Жугунусов, Yenlik, группы "Ирина Кайратовна" и "Винтаж". Каждый артист привнес в этот вечер свое настроение, а публика встречала исполнителей громкими аплодисментами, подпевала знакомым композициям и снимала самые яркие моменты концерта.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 16:19

Фото: Qarmet

По-настоящему фееричным стало выступление группы "Ирина Кайратовна". С первых композиций артисты задали высокий ритм, а пространство перед сценой превратилось в огромный танцпол. Узнаваемые треки, юмор и постоянное взаимодействие с публикой создали атмосферу настоящего музыкального фестиваля.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 16:19

Фото: Qarmet

"Темиртау! С Днем металлурга вас! Город сильнейших! Сегодня ваш профессиональный праздник. Мамы, папы, все работают на Qarmet, весь город держится на этом! Поздравляем всех!" – поздравили участники группы со сцены.
концерт, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 16:19

Фото: Qarmet

Кульминацией концертной программы стало выступление группы "Винтаж". Тысячи зрителей вместе с артистами исполнили хиты, знакомые нескольким поколениям слушателей. Яркая сценическая постановка, световое шоу и громкие голоса публики сделали финал вечера по-настоящему незабываемым.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 16:19

Фото: Qarmet

"Теміртау сәлем! Металлург күні құтты болсын! Прекрасный город, прекрасные вы! С праздником!" – поздравила со сцены солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева.
концерт, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 16:19

Фото: Qarmet

На протяжении всего вечера площадь оставалась наполненной музыкой, светом и эмоциями. Гости делились фотографиями и видеозаписями, поздравляли металлургов и сохраняли в памяти моменты большого праздника.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 16:19

Фото: Qarmet

Грандиозным финалом праздничного вечера стал масштабный фейерверк, озаривший небо над площадью. Яркие залпы стали эффектной кульминацией большого праздника и символом глубокого уважения к людям огненной профессии.

салют, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 16:19

Фото: Qarmet

День металлурга еще раз напомнил, насколько тесно связаны Темиртау и металлургический комбинат. За производственными достижениями Qarmet стоят люди, а грандиозный концерт стал ярким признанием их труда, профессионализма и верности многолетним металлургическим традициям.

салют, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 16:19

Фото: Qarmet

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Айсулу Омарова
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