Перекрытие в Алматы: улица Желтоксан будет недоступна два дня

Из-за строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT на время перекроют участок улицы Желтоксан в Алматы. Ограничения будут действовать два дня, сообщает Zakon.kz.

Так, с 08:00 29 июля до 21:00 30 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Сатпаева до проспекта Абая.

Фото: Telegram/Almaty_Joly

Согласно публикации Telegram-канала Almaty_Joly, на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Ранее сообщалось, что в Турксибском районе Алматы частично ограничат движение на одном из участков улицы Лавренева.