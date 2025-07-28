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События

Перекрытие в Алматы: улица Желтоксан будет недоступна два дня

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 17:27 Фото: Zakon.kz
Из-за строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT на время перекроют участок улицы Желтоксан в Алматы. Ограничения будут действовать два дня, сообщает Zakon.kz.

Так, с 08:00 29 июля до 21:00 30 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Сатпаева до проспекта Абая.

Фото: Telegram/Almaty_Joly

Согласно публикации Telegram-канала Almaty_Joly, на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Ранее сообщалось, что в Турксибском районе Алматы частично ограничат движение на одном из участков улицы Лавренева.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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