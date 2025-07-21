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Общество

В Алматы и Астане – дождь с грозой, в Шымкенте – сильная жара: прогноз на три дня

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В ближайшие три дня – с 22 по 24 июля 2025 года – в Алматы и Астане ожидается дождь с грозой, а в Шымкенте – сильная жара. Об этом говорится в прогнозе, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +28+30°C.
  • 23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +26+28°C.
  • 24 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +28+30°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +34+36°C.
  • 23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +34+36°C.
  • 24 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +32+34°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°C, днем сильная жара +38+40°C.
  • 23-24 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°C, днем сильная жара +38+40°C.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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