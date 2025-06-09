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Общество

Астану, Алматы и Шымкент накроют дожди с грозами и жара до +36°С: прогноз на три дня

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 14:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 10 по 12 июня 2025 года. Из него следует, что мегаполисы накроют дожди с грозами и жара до +36°С.

Прогноз погоды по Астане

  • 10 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +24+26°С.
  • 11 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.
  • 12 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 10 июня: переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго- западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.
  • 11 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.
  • 12 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 10 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С.
  • 11 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +32+34°С.
  • 12 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +34+36°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 14:27
Жара, гроза и шквал: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение

Ранее синоптики сообщили, что циклон принесет в Казахстан сильные дожди и жару до 37°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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