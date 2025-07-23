Дожди ожидаются в Астане, а на Алматы и Шымкент обрушится сильная жара: прогноз на 24-26 июля
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Астане ожидаются дожди с грозами, в Алматы и Шымкенте – сильная жара, которая достигнет отметки +42°C. Об этом говорится в прогнозе на 24, 25 и 26 июля 2025 года, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 24 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +31+33°C.
- 25 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +30+32°C.
- 26 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 3-8, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +28+30°C.
Прогноз погоды по Алматы
- 24 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем сильная жара +34+36°C.
- 25 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +36+38°C.
- 26 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +37+39°C.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 24-26 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем сильная жара +40+42°C.
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