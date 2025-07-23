Дожди ожидаются в Астане, а на Алматы и Шымкент обрушится сильная жара: прогноз на 24-26 июля

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В Астане ожидаются дожди с грозами, в Алматы и Шымкенте – сильная жара, которая достигнет отметки +42°C. Об этом говорится в прогнозе на 24, 25 и 26 июля 2025 года, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 24 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +31+33°C.

переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +31+33°C. 25 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +30+32°C.

переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +30+32°C. 26 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 3-8, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +28+30°C. Прогноз погоды по Алматы 24 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем сильная жара +34+36°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем сильная жара +34+36°C. 25 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +36+38°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +36+38°C. 26 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +37+39°C. Прогноз погоды по Шымкенту 24-26 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем сильная жара +40+42°C. Материал по теме К жителям Алматы, Астаны и еще одного города синоптики обратились с предупреждением Ранее сообщалось, что циклон с грозами и градом надвигается на Казахстан.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: