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Общество

Дожди ожидаются в Астане, а на Алматы и Шымкент обрушится сильная жара: прогноз на 24-26 июля

Мечеть в Алматы, религия, мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 14:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Астане ожидаются дожди с грозами, в Алматы и Шымкенте – сильная жара, которая достигнет отметки +42°C. Об этом говорится в прогнозе на 24, 25 и 26 июля 2025 года, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 24 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +31+33°C.
  • 25 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +30+32°C.
  • 26 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 3-8, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +28+30°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 24 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем сильная жара +34+36°C.
  • 25 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +36+38°C.
  • 26 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +37+39°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 24-26 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем сильная жара +40+42°C.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 14:36
К жителям Алматы, Астаны и еще одного города синоптики обратились с предупреждением

Ранее сообщалось, что циклон с грозами и градом надвигается на Казахстан.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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