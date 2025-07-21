Жителей Караганды предупредили о включении сирен

Как рассказали в ДЧС региона, в Караганде пройдут командно-штабные учения и будет включена система оповещения населения, сообщает Zakon.kz.

В департаменте призывают горожан не паниковать и не верить ложной информации.

"Внимание, внимание! Уважаемые жители и гости Карагандинской области! Департамент по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в рамках проведения Республиканского командно-штабного учения "Жер-2025" с целью проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!" 24 июля 2025 года в 10:00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен", – говорится в распространенном сообщении.

Жителей просят сохранять спокойствие, а услышав сигнал, взять во внимание, что оповещение учебное.

При этом казахстанцам надо знать, что, услышав сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники.

19 июля плановые антитеррористические учения были проведены в международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" и терминале бизнес-авиации в Астане. Мероприятие организовал Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.