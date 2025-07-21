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Общество

Минздрав РК предупредил казахстанцев о мошенниках

министерство здравоохранения предупредила о мошенниках, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 19:37 Фото: pixabay
В Министерстве здравоохранения предупредили жителей страны о случаях мошенничества, связанных с якобы приглашениями на скрининговые обследования, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в министерстве, злоумышленники звонят от имени медицинских организаций и просят подтвердить запись на скрининг, продиктовав код из текстового сообщения мобильного устройства.

"Хотим подчеркнуть: никакие государственные медицинские учреждения не требуют подтверждения записи через код из SМS. Такие коды, как правило, используются для входа в цифровые сервисы или подтверждения операций, и передавать их третьим лицам категорически нельзя", – заявили в Министерстве здравоохранения Казахстана.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 19:37
О новых схемах мошенников предупредили казахстанцев

Ранее Генеральная прокуратура Казахстана также обратилась к жителям страны из-за участившихся фактах распространения недостоверной информации и поддельного медиаконтента. Представители Генеральной прокуратуры объяснили казахстанцам, как не быть обманутыми и отличать достоверную информацию от ложной.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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