Минздрав РК предупредил казахстанцев о мошенниках

В Министерстве здравоохранения предупредили жителей страны о случаях мошенничества, связанных с якобы приглашениями на скрининговые обследования, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в министерстве, злоумышленники звонят от имени медицинских организаций и просят подтвердить запись на скрининг, продиктовав код из текстового сообщения мобильного устройства.

"Хотим подчеркнуть: никакие государственные медицинские учреждения не требуют подтверждения записи через код из SМS. Такие коды, как правило, используются для входа в цифровые сервисы или подтверждения операций, и передавать их третьим лицам категорически нельзя", – заявили в Министерстве здравоохранения Казахстана.

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Ранее Генеральная прокуратура Казахстана также обратилась к жителям страны из-за участившихся фактах распространения недостоверной информации и поддельного медиаконтента. Представители Генеральной прокуратуры объяснили казахстанцам, как не быть обманутыми и отличать достоверную информацию от ложной.