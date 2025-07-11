Казахстанцев предупредили о мошенничествах при заказе машин из-за границы
Фото: unsplash
Казахстанцев 11 июля 2025 года предупредили о мошенничествах, связанных с пригонов машин из Кореи и Грузии, сообщает Zakon.kz.
Как рассказала известный адвокат Жанна Уразбахова, в последнее время участились случаи мошенничества, связанные с пригоном автомобилей из Кореи и Грузии.
"Людям обещают доставить машину, показывают фото, вин-код, даже заключают договор. Потом сообщают, что машина "застряла на границе", "ждет на складе" или "не прошла таможню". И продолжают выманивать деньги: за таможенную очистку, утильсбор, оформление и прочее. Запомните: наличие договора – не гарантия безопасности!" – написала адвокат в своем Instagram.
По ее словам, мошенники часто специально подписывают липовые договоры, чтобы потом спокойно говорить: "Подавай в суд, денег нет – ничего не добьешься".
"Нашей команде удалось распутать одно из таких дел благодаря слаженной работе с Управлением полиции Бостандыкского района и прокуратурой Бостандыкского района", – поделилась Уразбахова.
Она рассказала, что в рамках расследования были сделаны официальные запросы на завод в Корее – выяснилось, что автомобиль даже не заказывали.
"Полиция выяснила, что автомобиль, который мошенник показывал на видео нашему клиенту, давно реализован другим людям, и машину поместили на штрафстоянку. Благодаря общим усилиям ущерб нашему клиенту был возмещен, а подозреваемый проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям", – сообщила адвокат.
По ее словам, такие дела часто "висят" годами. Жанна Уразбахова советует:
- Проверяйте тех, через кого заказываете автомобили.
- Никогда не переводите деньги без полной юридической проверки.
- Если попали в такую ситуацию – не сдавайтесь и обращайтесь за юридической помощью.
Весной 2025 года в полиции рассказали, как двое казахстанцев завладели 13 автомобилями на сумму свыше 314 млн тенге под предлогом перегона машин в разные страны.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript