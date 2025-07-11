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Общество

Казахстанцев предупредили о мошенничествах при заказе машин из-за границы

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 16:45 Фото: unsplash
Казахстанцев 11 июля 2025 года предупредили о мошенничествах, связанных с пригонов машин из Кореи и Грузии, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала известный адвокат Жанна Уразбахова, в последнее время участились случаи мошенничества, связанные с пригоном автомобилей из Кореи и Грузии.

"Людям обещают доставить машину, показывают фото, вин-код, даже заключают договор. Потом сообщают, что машина "застряла на границе", "ждет на складе" или "не прошла таможню". И продолжают выманивать деньги: за таможенную очистку, утильсбор, оформление и прочее. Запомните: наличие договора – не гарантия безопасности!" – написала адвокат в своем Instagram.

По ее словам, мошенники часто специально подписывают липовые договоры, чтобы потом спокойно говорить: "Подавай в суд, денег нет – ничего не добьешься".

"Нашей команде удалось распутать одно из таких дел благодаря слаженной работе с Управлением полиции Бостандыкского района и прокуратурой Бостандыкского района", – поделилась Уразбахова.

Она рассказала, что в рамках расследования были сделаны официальные запросы на завод в Корее – выяснилось, что автомобиль даже не заказывали.

"Полиция выяснила, что автомобиль, который мошенник показывал на видео нашему клиенту, давно реализован другим людям, и машину поместили на штрафстоянку. Благодаря общим усилиям ущерб нашему клиенту был возмещен, а подозреваемый проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям", – сообщила адвокат.

По ее словам, такие дела часто "висят" годами. Жанна Уразбахова советует:

  • Проверяйте тех, через кого заказываете автомобили.
  • Никогда не переводите деньги без полной юридической проверки.
  • Если попали в такую ситуацию – не сдавайтесь и обращайтесь за юридической помощью.

Весной 2025 года в полиции рассказали, как двое казахстанцев завладели 13 автомобилями на сумму свыше 314 млн тенге под предлогом перегона машин в разные страны.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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