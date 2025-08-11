Холодную воду отключат в нескольких микрорайонах Алматы
Фото: pexels
В Алматы 12 августа 2025 года в связи с плановыми профилактическими работами на объектах водоснабжения отключат холодную воду в ряде микрорайонов, сообщает Zakon.kz.
По информации "Алматы су", с 09:00 до 24:00 часов холодное водоснабжение будет приостановлено в контурах:
- пр. Абая – ул. Саина – ул. Жандосова – Яссауи;
- пр. Абая – Яссауи – ул. Шаляпина – ул. Ашимова, в том числе микрорайоны Мамыр -1-7, Достык, Калкаман-2.
После завершения монтажных мероприятий подача воды будет восстановлена поэтапно – с учетом обязательного тестирования и наладки оборудования.
"Просим жителей с пониманием отнестись к временным изменениям", – обратились к горожанам.
Ранее в Алматы на видео сняли зеленую воду в реке Каргалы. Экологи объяснили возможную причину произошедшего.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript