События

Холодную воду отключат в нескольких микрорайонах Алматы

раковина с краном, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 13:34 Фото: pexels
В Алматы 12 августа 2025 года в связи с плановыми профилактическими работами на объектах водоснабжения отключат холодную воду в ряде микрорайонов, сообщает Zakon.kz.

По информации "Алматы су", с 09:00 до 24:00 часов холодное водоснабжение будет приостановлено в контурах:

  • пр. Абая – ул. Саина – ул. Жандосова – Яссауи;
  • пр. Абая – Яссауи – ул. Шаляпина – ул. Ашимова, в том числе микрорайоны Мамыр -1-7, Достык, Калкаман-2.

После завершения монтажных мероприятий подача воды будет восстановлена поэтапно – с учетом обязательного тестирования и наладки оборудования.

"Просим жителей с пониманием отнестись к временным изменениям", – обратились к горожанам.

Ранее в Алматы на видео сняли зеленую воду в реке Каргалы. Экологи объяснили возможную причину произошедшего.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
