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Общество

Что хотят конфисковать у Перизат Кайрат и ее матери

Суд, Астана, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 13:40 Фото: Instagram/01pk
В Астане проходят прения по делу Перизат Кайрат и ее матери. Сегодня, 22 июля 2025 года, прокуроры рассказали, что предлагается конфисковать у подсудимых, передает корреспондент Zakon.kz.

Обвинение предлагает конфисковать и передать в счет возмещения потерпевшим имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем.

В списке – автомобили марки Mercedes Benz S450, Lexus LX 600, Haval H6 GT, а также Mercedes Benz Iq 500.

"Частный дом в Астане по адресу: улица Е-899, дом в коттеджном городке "Vela Village", а также земельный участок, квартира в Астане на улице Амман 21 (ЖК Akbulak Riviera), квартира в Астане на улице Тауелсиздик дом 56/2 (ЖК Sensata Group), квартира в Астане на улице Казыбек Би, дом 7а (ЖК Кок Жайлай), квартира в Астане на улице Нажимеденова дом 2 (ЖК Highvill Gold Ishim), парковочное место в ЖК Highvill Gold Ishim, парковочное место в ЖК Akbulak Riviera", – зачитал гособвинитель.

В списке значатся и суммы, обозначенные как дебиторская задолженность Кайрат Перизат. Всего 46,7 млн тенге. Еще 10 млн тенге, по данным прокурора, находятся на счете федерации настольного тенниса.

Также предлагается конфисковать:

  • 100%-ную долю участия в уставном капитале Rebel flowers
  • вещдоки в виде предметов роскоши, приобретенных на средства, добытые преступным путем: сумки, украшения, обувь и аксессуары;
  • деньги, которые находятся на личных счетах Перизат Кайрат и ее матери Гани Алашбаевой, средства на счетах ликвидированного благотворительного фонда и цветочного магазина, купленного Перизат Кайрат.

22 июля 2025 года в уголовном суде Астаны начались прения по делу Перизат Кайрат. Гособвинитель запросила для нее 10 лет лишения свободы.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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