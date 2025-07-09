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Общество

Суд по делу Перизат Кайрат будет открытым, но с некоторыми ограничениями

Перизат Кайрат , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 16:05 Фото: Instagram/01pk
В Астане 9 июля 2025 года проходят предварительные слушания по делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, сообщает Zakon.kz.

Судья Межрайонного суда по уголовным делам Астаны Сабыржан Каримов рассмотрел в ходатайство подсудимой Кайрат о закрытом разбирательстве. Он постановил удовлетворить ходатайство частично.

"Назначить главное судебное разбирательство в общем порядке в открытом судебном заседании на 14 июля 2025 года в 10 часов. Ограничить гласность судебного разбирательства на период допроса подсудимых, дачи ими пояснений на протяжении всего судебного разбирательства, а также при исследовании материалов, составляющих конфиденциальные сведения и банковскую тайну", – сказал Сабыржан Каримов.

Меру пресечения подсудимой Кайрат в виде содержания под стражей, а также подсудимой Алашбаевой в виде домашнего ареста судья сохранил и продлил на период рассмотрения дела в суде.

"Что касается ходатайства об обстоятельствах, которые могут повлиять на международные отношения Казахстана с Израилем и Палестиной. Согласно обвинению, обстоятельства военного конфликта между государствами не приводятся, в этой части Кайрат обвинение не инкриминировано, а суд лишь рассматривает дело в рамках предъявленного обвинения. Таким образом, гласность судебного разбирательства ограничивается лишь в пределах необходимых для защиты охраняемых законом интересов при сохранении принципов публичности", – отметил судья.

Он резюмировал, что уголовное дело будет рассматриваться каждый понедельник и вторник еженедельно с 10:00 и до конца рабочего дня. 

Ранее сообщалось, что подсудимые высказались против присутствия журналистов на процессе, а также против фото- и видеофиксации.

30 июня 2025 года Генеральная прокуратура сообщила, что направила уголовное дело в отношении Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой для рассмотрения по существу в Межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Дочь и мать обвиняются в хищении у граждан и организаций Республики Казахстан свыше 3 млрд тенге, собранных под предлогом оказания благотворительной помощи детям-инвалидам, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке. Поступавшие в ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" денежные средства Перизат Кайрат переводила на свои личные счета и матери.

О том, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, стало известно 14 ноября 2024 года. 21 февраля 2025 года АФМ раскрыло подробности по новому делу в отношении Перизат Кайрат.

3 апреля заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов объявил о завершении расследования по уголовному делу. По его словам, Перизат Кайрат не признает вину. 4 апреля в АФМ раскрыли новые подробности по делу.

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Бауыржан Муканов
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