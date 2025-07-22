10 лет лишения свободы запросило обвинение для Перизат Кайрат

22 июля 2025 года в уголовном суде Астаны начались прения по делу Перизат Кайрат, сообщает Zakon.kz.

Гособвинитель запросила для нее 10 лет лишения свободы.

"Предлагаем признать Перизат Кайрат виновной и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также запретом на деятельность по привлечению средств для благотворительности на 10 лет", – заявила прокурор.

Для матери Перизат Кайрат Гайни Алашбаевой обвинение просит 8 лет лишения свободы.

"Сегодня это не просто рядовое дело о мошенничестве. Здесь – предательство святых понятий: аманат, адалдық, қайырымдылық. Кайрат Перизат обещала помочь больным детям, жертвам паводков, жителям Палестины, и имела для этого все возможности и поддержку народа. Но она превратила благие намерения в личную выгоду. Это дело определенно создаст прецедент. Теперь каждый, кто захочет прикрыться словом "благотворительность" ради собственной выгоды, должен знать: народ больше не молчит, государство не закрывает глаза, а доверие – не безгранично", – заявила во время прений прокурор Мадина Оразалина.

Она продолжила, что между истинным милосердием и торговлей чужим горем должна быть четко очерченная граница.

"Мы говорим громко: садака – это не инструмент для карьеры. И если кто-то попытается снова надеть маску добродетели, чтобы нажиться на сердобольности казахского народа, он встретит не аплодисменты, а суд. Доверие народа – это не кошелек и не бренд. Это аманат. А тот, кто предает аманат, навсегда будет выведен на свет", – сказала гособвинитель.

Главное судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат началось 14 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Ее обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. В начале процесса прокуроры рассказали, на что именно она тратила деньги. Свидетель по делу в суде заявил, что Перизат Кайрат деньги, которые жертвовали предприниматели в помощь пострадавшим от паводков, перевозила в клетчатых китайских сумках.

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Также прокурор рассказал, как по версии следствия подсудимая легализовала присвоенные во время паводков более 2,8 млрд тенге. В суде выступал главный юрисконсульт Kaspi Bank, который рассказал о переводе 620 млн тенге в фонд Перизат Кайрат.