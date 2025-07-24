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Общество

Надо было остановить свою дочь: потерпевшие по делу Перизат Кайрат требуют наказания для ее матери

Зал суда, суд, приговор, судебный процесс, судебная система, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 12:29 Фото: Zakon.kz
В Астане продолжаются слушания по делу Перизат Кайрат и ее матери. Сегодня, 24 июля 2025 года, продолжились выступления потерпевших, передает корреспондент Zakon.kz.

Потерпевшая Амина Альмагамбетова заявила в суде, что обеих подсудимых нужно наказать по всей строгости закона.

"Просят за маму. А куда она смотрела? Надо было остановить свою дочь такие миллиарды воровать", – отметила она.

Ее поддержал другой потерпевший – Руслан Томашев.

"Полностью принимаю обвинительную сторону, согласен с предложением прокуроров. Как тут многие потерпевшие говорят, что надо сделать скидку на возраст, на состояние здоровья. Я считаю, что надо пресекать такие вещи на корню. И приговор нужен без изменений, без каких-либо ссылок на возраст, на болезни или что-то подобное. Прошу мой гражданский иск удовлетворить. В целом согласен с предложениями гособвинителей", – сказал он.

Ранее некоторые потерпевшие назвали Перизат Кайрат "Остап Бендер в юбке".

22 июля 2025 года в Уголовном суде Астаны начались прения по делу Перизат Кайрат. Гособвинитель запросила для нее 10 лет лишения свободы. Само же главное судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат началось 14 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Ее обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. В начале процесса прокуроры рассказали, на что именно она тратила деньги. Свидетель по делу в суде заявил, что Перизат Кайрат деньги, которые жертвовали предприниматели в помощь пострадавшим от паводков, перевозила в клетчатых китайских сумках.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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