В Казахстане работающие мамы после рождения ребенка получают ежемесячную социальную выплату из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с уходом за ребенком, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 24 ноября 2026 года, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:

"Эта поддержка от фонда является логичным продолжением защиты материнства после выплаты по беременности и родам. Она помогает маме спокойно восстановить силы и посвятить первые полтора года полноценной заботе о малыше и грудному вскармливанию".

Кому и на какой срок назначается выплата

В ведомстве уточнили, что право на выплату имеют участницы системы обязательного социального страхования, за которых перечислялись социальные отчисления.

"Выплата назначается со дня рождения ребенка и осуществляется ежемесячно до исполнения малышу 1,5 года. При рождении двойни или более детей поддержка назначается на каждого ребенка отдельно". Пресс-служба МТСЗН РК

Обратиться за назначением можно в течение 18 месяцев со дня рождения ребенка.

Как рассчитывается выплата и какие действуют гарантии

По данным Минтруда, система определяет фактический среднемесячный заработок женщины за последние 2 года перед рождением ребенка и назначает выплату в размере 40% от этого дохода.

При этом максимально учитываемый доход не может превышать 7 МЗП (в 2026 году 7 МЗП составляет 595 000 тенге, с 2027 года – 770 000 тенге).

Гарантия минимального уровня

"Если исчисленный размер социальной выплаты оказывается ниже аналогичного государственного пособия из бюджета, фонд в обязательном порядке доводит его до уровня госпособия". Пресс-служба МТСЗН РК

Согласно предоставленной информации, за все время работы системы такую доплату получили уже более 2 млн женщин.

Общая сумма средств фонда, направленных на эти цели, превысила 312 млрд тенге.

Формирование будущей пенсии

В ведомстве пояснили, что из социальной выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года также удерживаются 10% обязательных пенсионных взносов, которые перечисляются на индивидуальный счет получателя в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

"Это позволяет не прерывать пенсионные накопления и трудовой стаж во время декрета, что в будущем напрямую влияет на размер базовой пенсионной выплаты и увеличивает накопления в ЕНПФ". Пресс-служба МТСЗН РК

Важные изменения с 1 января 2027 года

Система социального страхования продолжает совершенствоваться в интересах семьи и материнства.

С 1 января 2027 года вступают в силу два ключевых законодательных новшества:

1. С нового года оформить эту поддержку сможет исключительно сама мать ребенка (в отдельных случаях – законный представитель).

Такой подход усиливает социальную защищенность женщины в период материнства.

2. При выходе на работу мама не лишается социальной выплаты.

Мама сможет самостоятельно определить время возвращения к работе и продолжить получать социальную выплату на весь период.

В Минтруда заверили, что изменения направлены на то, чтобы сохранить первоначальное назначение этой меры – поддержку работающей матери после рождения ребенка. Так женщина сможет уверенно совмещать заботу о ребенке, карьеру и государственную поддержку.

"Важно! В системе обязательного социального страхования – выплата назначается работающей женщине независимо от финансового положения семьи". Пресс-служба МТСЗН РК

Оформление без лишних бумаг и масштабы поддержки

Как сообщается, процесс получения выплаты максимально упрощен и оцифрован.

После регистрации рождения ребенка информационная система сама проверяет право на поддержку и направляет проактивное SMS-сообщение для ее назначения без сбора справок.

Также отмечается, что подать заявку можно онлайн через портал eGov.kz, мобильные приложения банков второго уровня или обратиться в ЦОН.

"Востребованность и удобство цифрового формата подтверждают итоги 10 месяцев 2026 года. В текущем году социальную выплату по уходу за ребенком получили 504 тыс. чел. на общую сумму 287 млрд тенге. Почти 95% обратившихся за назначением выплаты воспользовались именно электронными каналами оформления". Пресс-служба МТСЗН РК

Таким образом, как подчеркнули в Минтруда, официальная занятость обеспечивает казахстанских мам надежной социальной поддержкой после рождения ребенка, а изменения с 2027 года делают эту помощь еще более гибкой и ориентированной на интересы матери и малыша.

Ранее в Минтруда казахстанкам напомнили о выплатах по беременности и родам. Кто и когда имеет право на них, можете узнать по ссылке.