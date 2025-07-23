Алматы готовится к учениям: что важно знать каждому жителю

В четверг, 24 июля 2025 года, в 10:00 в рамках Республиканских учений "Жер-2025" в Алматы проведут проверку городской системы оповещения, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города в связи с этим обратились к жителям и гостям Алматы:

"Просим сохранять спокойствие, эвакуироваться в безопасные места".

В ведомстве напомнили, что Алматы находится в сейсмоопасной зоне, поэтому жителям заранее следует определить маршрут эвакуации в безопасное место.

Также есть уточнение. Безопасным местом считается открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) уже предупреждали, что учение "Жер-2025" пройдет с 23 по 24 июля 2025 года.