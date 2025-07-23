Алматы готовится к учениям: что важно знать каждому жителю
Фото: pexels
В четверг, 24 июля 2025 года, в 10:00 в рамках Республиканских учений "Жер-2025" в Алматы проведут проверку городской системы оповещения, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города в связи с этим обратились к жителям и гостям Алматы:
"Просим сохранять спокойствие, эвакуироваться в безопасные места".
В ведомстве напомнили, что Алматы находится в сейсмоопасной зоне, поэтому жителям заранее следует определить маршрут эвакуации в безопасное место.
Также есть уточнение. Безопасным местом считается открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) уже предупреждали, что учение "Жер-2025" пройдет с 23 по 24 июля 2025 года.
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