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Общество

Алматы готовится к учениям: что важно знать каждому жителю

Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения, система оповещений, система оповещения , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 10:23 Фото: pexels
В четверг, 24 июля 2025 года, в 10:00 в рамках Республиканских учений "Жер-2025" в Алматы проведут проверку городской системы оповещения, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города в связи с этим обратились к жителям и гостям Алматы:

"Просим сохранять спокойствие, эвакуироваться в безопасные места".

В ведомстве напомнили, что Алматы находится в сейсмоопасной зоне, поэтому жителям заранее следует определить маршрут эвакуации в безопасное место.

Также есть уточнение. Безопасным местом считается открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) уже предупреждали, что учение "Жер-2025" пройдет с 23 по 24 июля 2025 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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