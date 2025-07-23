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Общество

Как в сказке: в Сети показали розовое озеро Казахстана с воздуха

розовое озеро, Павлодарская область, красиво видео, соль, видеограф, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 11:47 Фото: pexels
Видеограф из Кокшетау Серикбай Жаныбеков сразил аудиторию новым видео. В кадре перед зрителями завораживающе простирается розовое озеро, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации за 23 июля 2025 года фотограф уточнил, что это за озеро и где оно находится:

"Озеро Таволжан. Павлодарская область, Успенский район".

Согласно данным из открытых источников, с 1930 года на соляном озере Таволжан ведется промышленная добыча поваренной соли.

По информации компании ТОО "Павлодарсоль", общая площадь озера составляет около 551 га. Также известно, что запасы соли месторождения озера – 1206,48 тыс. тонн.

Комментаторы после просмотра остались под впечатлением, отметив восторженными отзывами работу Жаныбекова.

  • Волшебно!
  • Красота.
  • Мое детство. Спасибо большое!
  • Родина!
  • Как же красиво.
  • Комментатор – топ, завораживает.

18 июля специалисты Коргалжынского заповедника, который расположен в 130 км от Астаны, рассказали об удивительных природных явлениях, происходящих в степи в летний период. Как стало известно, в засушливый период соленые озера (соры или лужи ) пересыхают, оставляя после себя плотную белую корку соли. Эти белоснежные просторы напоминают ледяные поля.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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