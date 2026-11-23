Казахстанский видеограф Серикбай Жаныбеков показал невероятные кадры с воздуха самой высокой дымовой трубы в мире, сообщает Zakon.kz.

И находится она в Казахстане.

Дымовая труба Экибастузской ГРЭС-2 в Павлодарской области имеет высоту 420 метров и занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая дымовая труба в мире.

Основные факты о рекорде:

Высота: 420 метров (примерно на 96 метров выше Эйфелевой башни).

Год постройки: 1987 год.

Вес конструкции: около 60 000 тонн железобетона.

Назначение: отвод дымовых газов от работы энергоблоков станции.

Еще один интересный факт: чтобы добраться до вершины дымохода, верхолазу нужно потратить более четырех часов.

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