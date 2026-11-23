Рекорд Гиннесса в Казахстане: видеограф показал самую высокую дымовую трубу в мире
Фото: gov.kz
Казахстанский видеограф Серикбай Жаныбеков показал невероятные кадры с воздуха самой высокой дымовой трубы в мире, сообщает Zakon.kz.
И находится она в Казахстане.
Дымовая труба Экибастузской ГРЭС-2 в Павлодарской области имеет высоту 420 метров и занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая дымовая труба в мире.
Основные факты о рекорде:
- Высота: 420 метров (примерно на 96 метров выше Эйфелевой башни).
- Год постройки: 1987 год.
- Вес конструкции: около 60 000 тонн железобетона.
- Назначение: отвод дымовых газов от работы энергоблоков станции.
Еще один интересный факт: чтобы добраться до вершины дымохода, верхолазу нужно потратить более четырех часов.
Недавно мы писали о то, что Дубай готовится совершить беспрецедентное достижение в мировой авиации – один из крупнейших переездов аэропорта. Операции международного аэропорта Дубая (DXB) перенесут в международный аэропорт Аль-Мактум (DWC).
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