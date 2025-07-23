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Общество

Искусственный интеллект в медицине: какую ответственность будет нести врач

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 13:15 Фото: akorda.kz
Заместитель председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инновации МЦРИАП РК Алибек Сайланбаев на брифинге в СЦК 23 июля 2025 года рассказал о перспективах использования ИИ в здравоохранении, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, насколько этично и допустимо использование искусственного интеллекта в здравоохранении.

"Думаю, да, конечно (допустимо использование. – Прим. ред.). Вообще, одно из первых использований ИИ было именно в здравоохранении – так называемый deep learning использовался в сегментации картинок: он помогал врачам выявлять новообразования на рентгеновских снимках. Думаю, как раз таки в медицине и должно использоваться", – считает Алибек Сайланбаев.

Он добавил, что сейчас в Казахстане есть несколько стартапов с использованием ИИ в медицине, в том числе Cerebra по выявлению инсульта по снимкам головного мозга.

"На данный момент ИИ – это инструмент, который помогает докторам выявлять какие-то новообразования, который помогает ускорить работу. Но полностью доверять искусственному интеллекту, чтобы он что-то вылечил, я думаю, пока это не на такой стадии. Врачи могут использовать какой-то сервис с ИИ, но конечный итог – ставит диагноз и назначает лечение, конечно же, врач", – заверил спикер.

25 апреля 2025 года американка Лорен Бэннон заявила, что чат-бот с искусственным интеллектом указал на состояние, которое привело к раку, в то время как врачи его пропустили.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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