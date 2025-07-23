Позволит тщательно обследовать пациента: время приема в поликлиниках хотят увеличить в Казахстане

Директор Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи МЗ Айгуль Касымова в СЦК рассказала, что предлагается изменить в работе поликлиник страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Айгуль Касымова сообщила, что поликлиники являются основой системы здравоохранения страны. Именно сюда впервые обращается пациент, и от того, насколько эффективно и качественно работает это звено, зависит не только индивидуальное благополучие, но и устойчивость всей системы.

В целом, на сегодня в поликлиниках прикреплены более 20,3 млн человек. При этом около 38% прикрепленного населения проживает в селе.

"В текущем году усовершенствована нормативно-правовая база, направленная в первую очередь на повышение качества и доступности медпомощи. Одним из ключевых НПА первичного здравоохранения является стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи. В новой редакции предложено увеличить продолжительность времени приема врача первичного здравоохранения. То есть на участках наши коллеги, если ранее принимали 4-5 часов, то сейчас пролонгируется до 6 часов приема", – добавила спикер.

По ее словам, это позволит более тщательно обследовать пациента, назначать более эффективное лечение, качественно осуществлять динамическое наблюдение, а также реализовывать важные направления первичного здравоохранения – профилактика и раннее выявление заболеваний.

23 июля 2025 года сообщалось, что в Казахстане предлагают ввести уголовное наказание за нападение на врачей. По данным Министерства здравоохранения, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 170 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медсестер и других работников здравоохранения.