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Общество

Циклон принесет дожди в Казахстан: без осадков останется только юг

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 16:02 Фото: unsplash
Северо-западный циклон, а также связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут дожди и грозы на большую часть территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 28 июля 2025 года, на севере страны ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града.

"И только на юго-западе Казахстана сохранится погода без осадков. В целом по республике ожидается усиление ветра, на юге – пыльная буря. На севере в ночные и утренние часы прогнозируется туман", – сообщили в РГП "Казгидромет".

Днем в областях Жетысу, Абай, а также в Жамбылском, Алматинском и Восточно-Казахстанском регионах ожидается сильная жара +35+38 градусов.

Очень сильная жара будет на северо-западе и в центре области Жетысу, а также на юге области Абай, на западе и севере Алматинского региона. Там столбики термометров покажут +41+42 градуса.

Ранее к жителям Алматы обратились с важным предупреждением из-за жары. В мегаполисе объявили самый высокий – пятый класс пожарной опасности.

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Андрей Дюсупов
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