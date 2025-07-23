В Таразе сотрудник завода доказал законность отгула и восстановился на работе через суд

Мужчина обратился в Таразский горсуд, чтобы признать незаконным приказ о наложении дисциплинарного взыскания в виде расторжения договора, восстановиться в прежней должности, взыскать заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, он работал оператором на складе ТОО "ЖТК Казфосфат" с ноября 2022 года. В октябре 2023 года работодателем был составлен акт о нарушении трудовой дисциплины работником, а именно – отсутствие на рабочем месте с 8:00 до 12:00 без подтверждения уважительности причин. Истца уволили.

Судом установлено, что по дороге на работу у оператора лопнуло колесо автомашины, что привело к столкновению с припаркованной автомашиной, о чем истец незамедлительно сообщил своим прямым руководителям.

"Из представленных скриншотов переписок следует, что истец вел переговоры с двумя непосредственными начальниками, объяснил им причину невозможности своевременного прибытия на работу. При этом один из начальников характеризует С. с положительной стороны, что он являлся хорошим работником. Ответчик просил в удовлетворении иска отказать, ссылаясь на законность расторжения трудового договора". Пресс-служба Таразского городского суда

Принимая во внимание показания свидетелей, истца и представленные в суд скриншоты переписок и фотографии автомашины, суд пришел к выводу о том, что истцом своевременно сообщено об уважительности причин отсутствия на рабочем месте. Какого-либо простоя в производстве и убытков работодателю не причинили.

В итоге суд частично удовлетворил иск, признав незаконными и отменив приказы, восстановил истца в должности, взыскал заработную плату за время вынужденного прогула в размере 1,4 млн тенге и компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. тенге.

Решение вступило в законную силу.

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