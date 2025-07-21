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Общество

Ущерб 4 млрд тенге: сразу 46 работников образования замешаны в скандале с хищениями

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 17:53 Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области осудили сразу 46 работников Жетысайского отдела образования, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Туркестанского областного суда, дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам с участием присяжных заседателей.

Органом следствия:

  • начальнику отдела М. предъявлено обвинение по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК (растрата вверенного имущества в особо крупном размере);
  • начальнику отдела Ш. предъявлено обвинение по ст. 189 ч. 4 п. 2 (растрата вверенного имущества в особо крупном размере) и ст. 28 ч. 4, 367 ч.4 УК (подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере).
  • бухгалтеру отдела Ш. предъявлено обвинение по ст. 189 ч. 4 п. 2 (растрата вверенного имущества в особо крупном размере) и ст. 218, ч. 3 п. 3 УК (легализация денежных средств полученных преступным путем в крупных размерах);
  • остальные 43 бухгалтера обвинялись по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК (растрата вверенного имущества в особо крупном размере).
"В суде установлено, что подсудимые – должностные лица Жетысайского районного отдела образования (М. и Ш.), а также 44 бухгалтера школ совершили хищение бюджетных средств, группой лиц по предварительному сговору, путем незаконного перечисления заработной платы на банковские счета знакомых и родственников, которые фактически не работали в школах", – рассказали 21 июля в суде.

Преступления совершали с 2021 по 2023 годы. В результате государству причинен ущерб на сумму более 4 млрд тенге.

Вердиктом присяжных заседателей:

  • основным фигурантам уголовного дела – Ш. и М. назначено наказание в виде лишения свободы на 9 и 10 лет соответственно. Срок отбывания наказания Ш. отсрочен на 5 лет в связи с наличием малолетних детей.
  • действия двоих подсудимых переквалифицированы на ч.1 ст. 371 УК (халатность), им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.
  • 34 подсудимым по ст. 189 ч. 4 п. 2 назначено наказание от 5 до 8 лет лишения свободы. Из них четверым срок отбывания наказания отсрочен на 5 лет в связи с наличием малолетних детей; 18 подсудимым назначенное наказание постановлено условным; 12 подсудимых приговорены к реальному сроку.
  • восьми подсудимым по ст. 189 ч. 2 п. 1 / ст. 189 ч. 3 п. 1 УК назначено наказание в виде ограничения свободы сроком от 1 года до 3 лет.

Вопрос о возмещении ущерба оставлен для разрешения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.

А в Павлодарской области сегодня социальная программа переселения обернулась хищением миллионов тенге из бюджета. Специалисты филиала "Карьерный центр Успенского района" вводили в заблуждение участников программы добровольного переселения, создали схему по обналичиванию и присвоению бюджетных средств – сумма ущерба составила 144 000 000 тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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