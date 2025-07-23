Чистота начинается с каждого из нас: жители Шымкента объединились, чтобы сделать мегаполис еще красивее

Шымкент в очередной раз продемонстрировал свою приверженность чистоте и порядку. В рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан" жители города, активисты, сотрудники коммунальных служб и волонтеры объединились, чтобы сделать мегаполис еще красивее и комфортнее для жизни.

Эти усилия подчеркивают простую, но важную истину: чистота – это не обязанность кого-то одного, это общая ответственность.

В микрорайоне Кайтпас, на улицах Комекбаева и Ахметбаева был проведен широкий спектр работ: от уборки территории до покоса сухой травы и тщательной очистки водоотводных лотков и тротуаров. Все эти меры направлены на улучшение санитарного состояния города и создание более приятной среды для горожан. Активное участие местного населения, присоединившегося к сотрудникам коммунальных служб, стало ярким примером высокой гражданской ответственности и заботы о родном крае.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Еще одна команда сотрудников коммунального государственного учреждения вместе с жителями навела порядок в одном из дворов микрорайона Карасу. Совместными усилиями были собраны и вывезены значительные объемы мусора и сухостоя.

В микрорайоне Асар неравнодушные жители и сотрудники коммунальных служб очистили ирригационные лотки, обочины и пешеходные дорожки. Благодаря слаженной работе удалось вывезти больше двух тонн отходов.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Вдоль улицы Туркестанской с помощью специальной техники была очищена территория от сухой травы и мусора. Также были обрезаны и приведены в порядок заросли кустарников и деревьев.

Акимат района уделил внимание не только чистоте улиц, но и состоянию детских площадок, которые являются важным местом отдыха для жителей. Были отремонтированы сломанные качели, игровое оборудование, а также проведены покрасочные работы.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Такие экологические акции не только улучшают окружающую среду, но и призывают каждого жителя к гражданской активности и общей ответственности. Чистота начинается не с коммунальных служб, а с сознательного отношения каждого горожанина к своему дому, двору, улице и городу в целом.

Беречь природу и соблюдать чистоту – это не просто правила, это образ жизни, который мы выбираем для себя и будущих поколений.

Мероприятия по уборке будут проводиться в городе на постоянной основе, ведь поддержание чистоты – это непрерывный процесс, требующий участия каждого.