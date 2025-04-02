#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
503.15
543.3
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
503.15
543.3
5.93
События

Минздрав назначил Айдына Кульсеитова главой Фонда медстрахования

Минздрав, Айдын Кульсеитов, глава Фонда медстрахования, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 18:37 Фото: gov.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сегодня, 2 апреля 2025 года, представила коллективу Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) нового руководителя. Им стал Айдын Кульсеитов, сообщает Zakon.kz.

На сайте Минздрава отмечено, что Кульсеитов родился в Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет по специальности "Инженер-экономист" и Академию государственной службы при Президенте РК по специальности "Менеджер государственной службы".

Трудовую деятельность начал в частной сфере, дойдя до руководящих должностей. Затем перешел на государственную службу. Работал в Министерстве индустрии и торговли, Министерстве энергетики и минеральных ресурсов, был председателем правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", АО "Казахстанский институт развития индустрии".

С 2017 года занимал ряд руководящих должностей в Администрации президента.

В течение двух лет возглавлял Центр стратегических разработок и анализа Администрации президента.

Затем был назначен заведующим Отделом стратегического планирования Администрации президента.

В последние два года работал руководителем Отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента. До настоящего времени – на посту заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации президента.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 18:37
Фонду медстрахования установили ставку комиссионного вознаграждения

3 февраля 2025 года Абылкаир Скаков покинул пост главы ФСМС, который занимал с сентября 2023 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Грозы, туман и сильный ветер: в ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение
События
19:44, Сегодня
Грозы, туман и сильный ветер: в ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение
В Карагандинском зоопарке заявили о вандализме со стороны гостей
События
18:31, Сегодня
В Карагандинском зоопарке заявили о вандализме со стороны гостей
Кто главный в маркетинге: продукт или маркетолог
События
17:43, Сегодня
Кто главный в маркетинге: продукт или маркетолог
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: