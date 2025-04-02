Минздрав назначил Айдына Кульсеитова главой Фонда медстрахования
На сайте Минздрава отмечено, что Кульсеитов родился в Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет по специальности "Инженер-экономист" и Академию государственной службы при Президенте РК по специальности "Менеджер государственной службы".
Трудовую деятельность начал в частной сфере, дойдя до руководящих должностей. Затем перешел на государственную службу. Работал в Министерстве индустрии и торговли, Министерстве энергетики и минеральных ресурсов, был председателем правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", АО "Казахстанский институт развития индустрии".
С 2017 года занимал ряд руководящих должностей в Администрации президента.
В течение двух лет возглавлял Центр стратегических разработок и анализа Администрации президента.
Затем был назначен заведующим Отделом стратегического планирования Администрации президента.
В последние два года работал руководителем Отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента. До настоящего времени – на посту заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации президента.
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