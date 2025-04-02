Минздрав назначил Айдына Кульсеитова главой Фонда медстрахования

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сегодня, 2 апреля 2025 года, представила коллективу Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) нового руководителя. Им стал Айдын Кульсеитов, сообщает Zakon.kz.

На сайте Минздрава отмечено, что Кульсеитов родился в Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет по специальности "Инженер-экономист" и Академию государственной службы при Президенте РК по специальности "Менеджер государственной службы".

Трудовую деятельность начал в частной сфере, дойдя до руководящих должностей. Затем перешел на государственную службу. Работал в Министерстве индустрии и торговли, Министерстве энергетики и минеральных ресурсов, был председателем правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", АО "Казахстанский институт развития индустрии".

С 2017 года занимал ряд руководящих должностей в Администрации президента.

В течение двух лет возглавлял Центр стратегических разработок и анализа Администрации президента.

Затем был назначен заведующим Отделом стратегического планирования Администрации президента.

В последние два года работал руководителем Отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента. До настоящего времени – на посту заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации президента.

Материал по теме Фонду медстрахования установили ставку комиссионного вознаграждения

3 февраля 2025 года Абылкаир Скаков покинул пост главы ФСМС, который занимал с сентября 2023 года.