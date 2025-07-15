Глава Минздрава о реформе ОСМС: Система медстрахования будет работать в интересах каждого гражданина

Вчера, 14 июля 2025 года, президент подписал закон о совершенствовании системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала в интервью Zakon.kz, как эти нововведения повлияют на систему здравоохранения страны.

– Акмарал Шарипбаевна, почему необходимо было пересмотреть систему медстрахования?

– Основой устойчивости любой системы медицинского страхования является солидарная ответственность между государством и гражданами. В данном случае вовлечение граждан в процесс сохранения своего же здоровья является основным приоритетом развития не только здравоохранения, но и всего общества.

На современном этапе надо исходить из того, что здоровье граждан невозможно сохранить и укрепить только за счет усилий государства. Каждый человек должен быть мотивирован беречь свое здоровье для достижения высокого качества жизни. Социальность данной модели страхования заключается в том, что мы должны проявлять солидарность в финансировании расходов тех граждан, которые нуждаются в дорогостоящей помощи и долгосрочном уходе и не испытывали катастрофических расходов при возникновении болезни – это мировой тренд в развитии систем здравоохранения всех конкурентоспособных стран.

В Казахстане, несмотря на принятие закона об ОСМС еще в 2015 году, отчисления стали аккумулироваться лишь в 2018 году. Но полноценное внедрение началось в 2020 году, в самый сложный период пандемии COVID-19. При этом хочу напомнить, что в процессе принятия закона размеры взносов и платежей в систему были снижены почти вдвое, с планом дальнейшего увеличения их до первоначальных объемов в будущем.

Однако даже в этих непростых условиях система ОСМС доказала свою эффективность, став существенным источником дополнительного финансирования здравоохранения. Благодаря накопленным отчислениям наших граждан значительные средства ОСМС были выделены на борьбу с пандемией.

Сегодня же за счет средств ОСМС медицинская помощь оказывается 16 категориям населения, в том числе детям до 18 лет, беременным женщинам, пенсионерам, тяжелобольным, инвалидам и другим социально уязвимым категориям граждан.



Также благодаря ОСМС большинство медицинских услуг, включая высокотехнологичную помощь, стали доступны без дополнительных затрат. Это обеспечивает реальную финансовую безопасность для каждого жителя страны. Так, за годы внедрения ОСМС финансирование системы здравоохранения увеличилось с 1 трлн тенге в 2019 году до 2,9 трлн тенге в 2025 году. Что это означает? Пациенты получили в восемь раз больше консультативно-диагностических услуг, количество сеансов обследования на КТ/МРТ выросло в шесть раз, объемы высокотехнологичной медпомощи выросли в 3,5 раза. И это не просто цифры, за ними стоят сложные диагнозы, критические состояния, конкретные люди, которые получили всю эту помощь, спасенные жизни.

Вместе с тем анализ первых лет функционирования медстрахования показал, что система имеет серьезные недоработки. Речь идет о наличии двух каналов финансирования при оказании одного и того же вида медицинской помощи. В результате сложилась ситуация, когда многие обязательства, утвержденные программой ОСМС, с одной стороны, не получили необходимого финансирования, а с другой – стало трудно вести контроль за расходованием средств, что и послужило причиной недовольства граждан страны данной реформой. Такая модель не стимулировала граждан участвовать в системе страхования.



В связи с этим президент в своем Послании от 2 сентября 2024 года поручил правительству провести реформу системы медицинского обеспечения, направленную на создание четкой и справедливой модели, и сформировать Единый базовый пакет, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств государства.



– Принятие закона позволит обеспечить стабильное финансирование отрасли?

– Да. Кроме того, принятые поправки позволят повысить эффективность расходов и создадут условия, при которых система медицинского страхования будет справедливой и работать в интересах каждого гражданина страны.

Медицинские работники также получат уверенность в завтрашнем дне, поскольку финансовая устойчивость системы стала одним из главных компонентов.

В целом данный закон нацелен на создание Единого пакета базовой государственной медицинской помощи, который будет постепенно переносить основные обязательства из пакета ГОБМП в систему ОСМС, начиная с 2026 года, с частичным запуском первого этапа уже в 2025 году. Эта инициатива позволит к 2027 году перейти к преимущественно страховой модели финансирования, где расходы будут распределены следующим образом: 35% на ГОБМП и 65% на ОСМС. Такая модель распределения пакетов признана наиболее социально ориентированной на международном уровне. В итоге каждый будет знать, какие услуги доступны гарантированно, а какие покрывает ОСМС.

Несмотря на положительный эффект внедрения системы ОСМС, на сегодня стоит задача по повышению качества медицинской помощи, что включает в свою очередь правильное распределение ресурсов, прозрачное расходование средств. Министерство здравоохранения и в целом правительство страны принимают системные меры. Хочу отметить, что решение этих вызовов невозможно без активного внедрения и развития цифровых решений. Именно инструменты цифровизации способны отслеживать миллионы оказанных медуслуг.

– Почему решено перенести в ОСМС услуги на уровне поликлиник и насколько это целесообразно?

– Министерством был изучен международный опыт, где оказание ПМСП включено в страховой пакет. Пакет ГОБМП во многих странах включает только неотложную помощь или долгосрочный сестринский уход.



Так, базовая государственная медицинская помощь включает в себя: ​в России – санитарную авиацию, ВИЧ/СПИД, инфекции, передающиеся половым путем, туберкулез и психические заболевания;

​в Эстонии – неотложную медицинскую помощь, ВИЧ/СПИД, инфекции, туберкулез и психические заболевания;

​в Литве – только неотложная медицинская помощь;

​в Германии и Нидерландах – только сестринский уход.

Главными задачами поликлиник остаются профилактика и раннее выявление заболеваний. Именно эти услуги, а также профилактические мероприятия, скрининги основных хронических заболеваний, диагностика, лечение и амбулаторное лекарственное обеспечение при социально-значимых заболеваниях будут гарантированы в Едином пакете. Кроме того, для каждого гражданина в ГОБМП будет доступна помощь врача общей практики.

Сегодня мы постоянно говорим о важности солидарной ответственности государства и граждан за свое здоровье. Это предполагает участие всех сторон в системе ОСМС.

Помимо изложенных выше новшеств, для привлекательности системы ОСМС предусмотрены нормы, связанные с сохранением права на получение медицинской помощи в системе ОСМС до шести месяцев с момента прекращения уплаты взносов для лиц, непрерывно их оплачивавших в течение 5 лет.

– Насколько состоятельны, на ваш взгляд, периодически звучащие публично мнения об отмене обязательного медстрахования?

– Этот вопрос периодически звучит в общественном пространстве, однако на сегодня мы не видим другой альтернативы, чтобы компенсировать системе здравоохранения все ее расходы. К тому же система, ориентированная исключительно на один канал финансирования, является наименее устойчивой к различным колебаниям экономики. Поэтому любое сокращение финансирования вернет нас к прежним проблемам: дефициту высокотехнологичных медицинских услуг, росту неформальных платежей, снижению качества и доступности медпомощи. Люди снова будут вынуждены платить огромные суммы за лечение серьезных заболеваний из своего кармана. Следует отметить, что благодаря внедрению системы ОСМС мы смогли снизить долю "карманных" расходов почти с 34% до 28% от общих расходов.

Благодаря ОСМС мы получили систему, где деньги четко следуют за пациентом, повышается контроль за качеством медицинской помощи, обеспечивается максимальный доступ к важным и дорогостоящим медицинским услугам. Поэтому мы должны работать над совершенствованием системы ОСМС, устраняя недостатки и усиливая ее эффективность.

– Тогда почему некоторые финансовые эксперты предполагают близкий дефолт системы медстрахования?

– Действительно, периодически звучат заявления отдельных экспертов о якобы возможных рисках дефолта или дефицита финансирования системы ОСМС. Такие риски всегда оцениваются в рамках применяемых финансовых моделей, и задачей менеджеров является разработка и внедрение шагов по их предупреждению. О причинах создавшейся ситуации я уже сказала в начале нашей беседы.

Нами в настоящее время принимаются системные меры: совершенствование тарифной политики, оптимизация расходов, повышение прозрачности и внедрение цифровых решений.

За последний год проведена серьезная работа по пересмотру всей нормативной базы отрасли, способствовавшей росту приписок, дублированию медицинских услуг и недоверию к системе ОСМС. В частности, для решения только проблемы с приписками министерство актуализировало более десяти приказов, и эта работа продолжается.

Помимо внутреннего перераспределения финансовых ресурсов, в подписанном президентом законе предусмотрен поэтапный рост ставок государственных взносов: с 2% в текущем году до 4,7% от объекта исчисления взносов в 2038 году.

Также с 1 января 2026 года предусмотрено повышение верхнего предела базы для исчисления взносов в систему ОСМС – с 10 до 20 МЗП для работников и с 10 до 40 МЗП для работодателей, при сохранении номинальных ставок взносов и отчислений для работников и работодателей. По своей сути это отмена льготы по уплате взносов и отчислений высокооплачиваемых работников в систему ОСМС. Данная мера коснется около 9% всех наемных работников (около 500 тыс. человек) и их работодателей.

Сейчас лица с высокими доходами платят пропорционально меньше. За счет снятия верхнего предела в страховую систему дополнительно поступит порядка 200 млрд тенге ежегодно. Таким образом, финансирование системы будет справедливым: взносы станут более равнозначными независимо от уровня доходов граждан.

– Большое спасибо за интервью.



Ранее сообщалось, что законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг" вносятся изменения и дополнения в действующие законодательные акты, регулирующие сферу ОСМС и оказания медицинских услуг. Документ будет введен в действие с 1 января 2026 года.