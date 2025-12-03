#Казахстан в сравнении
Общество

На личном контроле: Альназарова о работе фонда медстрахования после отставки его руководителя

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 16:34 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала отставку председателя ФСМС Айдына Кульсеитова и рассказала о текущей работе фонда, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минздрава, решение было принято в соответствии с действующим законодательством и установленными регламентами. Она уточнила, что причины кадровых изменений будут озвучены дополнительно, однако отметила, что данная ситуация никак не связана с приписками.

Журналисты также поинтересовались, связано ли принятое решение с тем, что руководитель не справился со своими обязанностями, и как в настоящее время функционирует фонд.

"Работа фонда продолжается. Наша основная задача – обеспечить своевременное финансирование в оперативном режиме, сегодня – практически в "ручном режиме". Работа идет, и все вопросы выплаты медицинским организациям находятся под моим личным контролем. На сегодняшний день некоторые медицинские организации еще не получили средства за октябрь, поэтому до конца этой недели мы полностью закроем октябрьское финансирование", – озвучила Альназарова.

Министр подчеркнула, что, несмотря на наличие финансирования, деньги несвоевременно поступали в медицинские организации, и сейчас разбираются с этим вопросом.

"Для нас в первую очередь важно своевременное оказание медицинской помощи и своевременное финансирование. Поэтому такое решение было принято единственным акционером, и все законодательно и в рамках регламента было соблюдено", – дополнила Альназарова.

2 апреля 2025 года Минздрав назначил Айдына Кульсеитова главой Фонда социального медицинского страхования. В октябре Кульсеитов прокомментировал проверки в фонде из-за расследования по делу бывшего зампреда Галымжана Абилова.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
