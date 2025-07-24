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Общество

Ужесточить ответственность за нападение на учителей и соцработников могут в Казахстане

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 11:39 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев на пресс-конференции в правительстве 24 июля 2025 года высказался о возможности ужесточения ответственности за нападение на учителей и соцработников, передает корреспондент Zakon.kz.

Ермек Кошербаев сообщил, что в обществе случаются нападения на государственных служащих, выполняющих важные обязанности, а также на работников квазигосударственного сектора и общественных организаций, которые оказывают помощь другим.

"Это касается не только медиков. Мы считаем, что правовая защита должна распространяться и на представителей других сфер, не только здравоохранения. Например, сотрудники, оказывающие социальную помощь на дому, тоже подвергаются риску – некоторые люди в порыве гнева ведут себя агрессивно, и это сказывается на тех, кто к ним приходит. В последнее время участились нападения и на учителей. Да, в законе прописано, что учителя находятся под защитой, но уровень ответственности за нападения не всегда соответствует тяжести действий нападавших. Мы рассматриваем и этот вопрос", – добавил он.

Все запросы казахстанцев, по его словам, будут обсуждены совместно с депутатами.

24 июля 2025 года заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев заявил, что нападение на врачей должно расцениваться как нападение на сотрудников полиции.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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