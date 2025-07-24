До 15 лет лишения свободы хотят предусмотреть в Казахстане за нападение на врачей

Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев на брифинге в правительстве 24 июля 2025 года заявил, что нападение на врачей должно расцениваться как нападение на сотрудников полиции, передает корреспондент Zakon.kz.

Ермек Кошербаев отметил, что эта проблема имеет давние корни. Началось с того, что некоторые граждане перегораживали дорогу скорой помощи и впоследствии дошло до прямого рукоприкладства, нападения на медицинских работников во время исполнения ими профессиональных обязанностей.

"Сейчас в соответствии с поручением главы государства мы совместно с депутатским корпусом уже разработали пакет законодательных поправок по ужесточению уголовной ответственности за такие деяния. То есть вплоть до того, что нападение на медработника должно расцениваться так же, как и нападение на сотрудников правоохранительных органов во время исполнения ими служебных обязанностей. Думаю, это вполне оправдано и будет справедливо", – сказал он.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова добавила, что это будет новая статья – 158-1.

"Новая статья, которая предусматривает ограничение свободы и лишение свободы. Ограничение свободы до двух лет в случае даже угрозы насилия, если она будет зафиксирована, а если произошло насилие в отношении одного доктора, медицинского работника, это наказание от двух до семи лет. Если это произошло в условиях ЧС – до 10 лет, если это несет в себе угрозу именно для группы медицинских работников от одного и более лиц, то до 15 лет лишения свободы. Поэтому это достаточно адекватные меры для защиты наших медицинских работников. И в сентябре месяце они будут внесены в Парламент", – заявила глава Минздрава.

23 июля 2025 года сообщалось, что в Казахстане предлагают ввести уголовное наказание за нападение на врачей. По данным Министерства здравоохранения, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 170 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медсестер и других работников здравоохранения.