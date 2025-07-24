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Общество

Чебуреки и гамбургеры запретят продавать в школьных столовых

Школьная столовая, школьные повара, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 12:59 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев на брифинге в правительстве 24 июля 2025 года рассказал, как изменится школьное меню, передает корреспондент Zakon.kz.

В школах сегодня получают бесплатное питание почти 1,7 млн детей, в том числе 99 тыс. детей из социально-уязвимых слоев населения

"Вводится новый стандарт питания – больше  овощей, меньше сахара, исключаются вредные продукты", – сказал Ермек Кошербаев. 

Позже министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что 30 декабря 2024 года утвержден новый стандарт совместно с Минпросвещения, которым в готовых блюдах будет снижено количество сахара фактически в 3,5 раза, соли – в 2 – 2,5 раза.

"Есть четкое ограничение, что именно в буфетах продавать в школах, и том числе те легко усваиваемых углеводы, о которых вы сейчас сказали в виде фастфуда типа гамбургеров, чебуреков и так далее будут запрещены в столовых с этого учебного года – с 1 сентября 2025 года. А газировки и шоколадки уже ранее были исключены, другое дело – исполнение", – добавила она. 

9 июня 2025 года в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ уточнили, что новое школьное меню составлено с учетом физиологических потребностей детей и калоража, в нем учтены возрастные категории, сезонность, также питание детей в школах, где отсутствует пищеблок.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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