Чебуреки и гамбургеры запретят продавать в школьных столовых

Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев на брифинге в правительстве 24 июля 2025 года рассказал, как изменится школьное меню, передает корреспондент Zakon.kz.

В школах сегодня получают бесплатное питание почти 1,7 млн детей, в том числе 99 тыс. детей из социально-уязвимых слоев населения

"Вводится новый стандарт питания – больше овощей, меньше сахара, исключаются вредные продукты", – сказал Ермек Кошербаев.

Позже министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что 30 декабря 2024 года утвержден новый стандарт совместно с Минпросвещения, которым в готовых блюдах будет снижено количество сахара фактически в 3,5 раза, соли – в 2 – 2,5 раза.

"Есть четкое ограничение, что именно в буфетах продавать в школах, и том числе те легко усваиваемых углеводы, о которых вы сейчас сказали в виде фастфуда типа гамбургеров, чебуреков и так далее будут запрещены в столовых с этого учебного года – с 1 сентября 2025 года. А газировки и шоколадки уже ранее были исключены, другое дело – исполнение", – добавила она.

9 июня 2025 года в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ уточнили, что новое школьное меню составлено с учетом физиологических потребностей детей и калоража, в нем учтены возрастные категории, сезонность, также питание детей в школах, где отсутствует пищеблок.

