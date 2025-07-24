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Общество

Продукты по доступным ценам можно купить в Астане 26 и 27 июля

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В Астане 26 и 27 июля 2025 года пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сегодня проинформировали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Горожанам и гостям столицы будет предложен широкий ассортимент продовольственной продукции как от местных производителей, так и от фермерских хозяйств различных регионов Казахстана.

"Посетители смогут приобрести свежие овощи и фрукты, мясо, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, мед, варенье, натуральные соки и другие товары по доступным ценам", – уточнили в пресс-службе акимата Астаны 24 июля.

Адреса

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 19:00 в ТЦ "Keryen Joly" по адресу: шоссе Алаш, 35.

Дополнительно в те же даты ярмарки выходного дня будут функционировать и на уже известных горожанам площадках:

  • на территории ТРЦ "Коктал" (пр. Нургиса Тлендиева, 12а);
  • ул. Бейбарыс Султан 23 (напротив ЖК "Рио-де-Жанейро").

"Все ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 19:00", – добавили в пресс-службе акимата Астаны.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 13:04
Рост цен на продукты и комуслуги: в Казахстане продлен антиинфляционный план

О том, где и когда можно купить в Алматы можно купить продукты по выгодным ценам, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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