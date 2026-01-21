Мясо, молочка и овощи: где и когда можно купить в Астане фермерские продукты
В Астане в предстоящие выходные состоится городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили 21 января в акимате столицы, на ярмарке будет представлена продукция местных фермеров, а также производителей из различных регионов Казахстана. Посетители смогут приобрести овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, натуральные соки, джемы и другие товары по доступным ценам.
Ярмарка пройдет 24 и 25 января с 10:00 до 19:00 на территории торгового центра Keryen Joly, расположенного по шоссе Алаш, 35Б.
Для удобства горожан рядом с местом проведения мероприятия курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.
