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Советы

Как в Казахстане "продают" магистратуру

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 10:04 Фото: Zakon.kz
В Казахстане в последнее время проблема мошенничества в сфере образования, особенно при получении степени магистра, становится более актуальной. Конечно, престижные дипломы открывают двери к карьерному росту и новым возможностям, но некоторые выбирают путь обмана, сообщает Zakon.kz.

Как выглядит мошенничество

  1. Мошенники предлагают "купить" магистерский диплом без необходимости посещения занятий или написания диссертации. Такой диплом, как правило, является поддельным или добытым незаконным путем.
  2. Некоторые недобросовестные организации выдают себя за официально аккредитованные вузы, предлагая магистерские программы без лицензий.
  3. Оплачиваемая "помощь" в написании диссертаций или сдаче экзаменов, которая нарушает принципы академической честности.
  4. Некоторые аспиранты платят за фальшивые научные публикации и рекомендации, которые якобы подтверждают их академические достижения.

Какие риски

  • Использование поддельных документов влечет за собой уголовное наказание, вплоть до лишения свободы.
  • Обнародование таких случаев наносит серьезный удар по репутации человека.
  • Такие схемы подрывают доверие к академическим институтам и ухудшают общий уровень квалификации специалистов.

Эксперты Telegram-канала Aqparat saqshysy, специализирующиеся на разоблачении мошенников, дали несколько советов о том, как защититься.

  1. Убедитесь, что образовательное учреждение имеет лицензию, выданную Министерством образования Казахстана.
  2. Образование требует усилий, а любые "предложения" о быстрой покупке диплома должны вызывать подозрение.
  3. Если вы столкнулись с мошенничеством, сообщите в правоохранительные органы или в Министерство образования.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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