Как в Казахстане "продают" магистратуру
Фото: Zakon.kz
В Казахстане в последнее время проблема мошенничества в сфере образования, особенно при получении степени магистра, становится более актуальной. Конечно, престижные дипломы открывают двери к карьерному росту и новым возможностям, но некоторые выбирают путь обмана, сообщает Zakon.kz.
Как выглядит мошенничество
- Мошенники предлагают "купить" магистерский диплом без необходимости посещения занятий или написания диссертации. Такой диплом, как правило, является поддельным или добытым незаконным путем.
- Некоторые недобросовестные организации выдают себя за официально аккредитованные вузы, предлагая магистерские программы без лицензий.
- Оплачиваемая "помощь" в написании диссертаций или сдаче экзаменов, которая нарушает принципы академической честности.
- Некоторые аспиранты платят за фальшивые научные публикации и рекомендации, которые якобы подтверждают их академические достижения.
Какие риски
- Использование поддельных документов влечет за собой уголовное наказание, вплоть до лишения свободы.
- Обнародование таких случаев наносит серьезный удар по репутации человека.
- Такие схемы подрывают доверие к академическим институтам и ухудшают общий уровень квалификации специалистов.
Эксперты Telegram-канала Aqparat saqshysy, специализирующиеся на разоблачении мошенников, дали несколько советов о том, как защититься.
- Убедитесь, что образовательное учреждение имеет лицензию, выданную Министерством образования Казахстана.
- Образование требует усилий, а любые "предложения" о быстрой покупке диплома должны вызывать подозрение.
- Если вы столкнулись с мошенничеством, сообщите в правоохранительные органы или в Министерство образования.
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