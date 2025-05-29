Проверка на плагиат: в Казахстане добавят все написанные дипломы в базу

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 29 мая 2025 года в кулуарах Astana International forum рассказал, что в следующем году в Казахстане будет усилена проверка дипломов на антиплагиат, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в социальных сетях сейчас в открытую рекламируют услуги по написанию дипломов, и планирует ли что-то с этим делать министерство.

Министр ответил, что в прошлом и позапрошлом году совместно с МВД выявили факты продажи поддельных дипломов, и этот вопрос был тщательно проработан.

"Теперь каждый диплом является цифровым документом, регистрируется в единой базе. Более того, все дипломы, выданные с 1991 года, мы оцифровали – они теперь хранятся в общей базе. Теперь о написании дипломных работ. Мы серьезно усилили работу по антиплагиату. Раньше вузы в основном пользовались зарубежными сервисами – российскими и западными. Но, к сожалению, они ориентированы на свои собственные базы данных", – дополнил Саясат Нурбек.

Он рассказал, что сейчас Национальный центр научно-технической экспертизы занимается агрегированием всей научно-технической информации.

"Создается Центр научно-технической информации. Мы знаем, как пишутся такие работы – это поставлено на конвейер, просто берутся готовые базы дипломных работ и быстро делается компиляция. За это люди еще и платят деньги. Теперь подход к плагиату будет ужесточен. Уже поступает большое количество жалоб по докторским и магистерским диссертациям. Возвраты... Вы сами себе добавляете головную боль", – сказал министр.

Также он заявил, что министерство на данный момент проверит, кто именно пишет дипломную работу – сам студент или третье лицо. Если даже диплом написан идеально, но не самим студентом, то это исключительно на его совести.

"Для этого мы несколько лет назад запустили инициативу по формированию культуры академической честности. Сейчас к ней подключилось большое количество университетов. Вопрос сложный – необходимо формировать культуру академической честности", – продолжил Саясат Нурбек.

Журналисты уточнили, каким образом будут проверяться дипломные работы на наличие плагиата. Он отметил, что, помимо заимствований из чужих текстов, студенты нередко используют различные уловки для повышения процента уникальности – например, заменяют русские буквы на визуально схожие латинские символы.

"Искусственный интеллект может более качественно выявлять такие несоответствия – даже схожие или переработанные тексты. В этом его большое преимущество. Мы будем использовать алгоритмы ИИ для выявления заимствований, плагиата, отсутствия корректного цитирования и других нарушений. Наша задача – агрегировать полную базу всех научных работ. В том числе диссертации, написанные болашаковцами, тоже будут включены в эту базу для проверки на заимствования", – рассказал Саясат Нурбек.

На вопрос о том, будут ли дипломы прошлых лет проверяться на плагиат, он пояснил, что этого не планируется, поскольку закон не имеет обратной силы. Однако все такие работы будут внесены в единую базу данных.

Внедрение отечественной системы антиплагиата запланировано на следующий год.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек высказался о скандале, который разгорелся вокруг Назарбаев Интеллектуальной школы в Алматы после отчисления 11-классника.