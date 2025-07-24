Миллион деревьев и сотни обновленных локаций: в Астане идет масштабное преображение городской среды

В Астане продолжается масштабная работа по благоустройству и озеленению городской среды. Ею охвачены все районы столицы, в том числе осуществляется комплексное обновление дворов, создание общественных пространств, обустройство парков, скверов и пешеходных зон.

Как передает официальный сайт городского акимата, в городских дворах устанавливаются новые элементы инфраструктуры – освещение, скамейки, урны, игровые и спортивные площадки, малые архитектурные формы. Особое внимание уделяется озеленению: высаживаются крупномерные деревья, многолетние кустарники, газоны, формируется комфортная и безопасная среда для отдыха.

В текущем году в городе планируется высадить 1 миллион зеленых насаждений (крупномерные деревья, сеянцы, кустарники и т.д). В частности, осуществляется благоустройство проспекта Мәңгілік Ел (на участке от проспекта Улы Дала до проспекта Кабанбай Батыра), а также паркового кластера вдоль реки Есиль – парк Мира и Согласия, Триатлон парк, Президентский парк и парк "Городской романс". Начнётся благоустройство набережной Есиля от проспекта Кабанбай Батыра до улицы Сарайшык, где появятся новые рекреационные зоны и спортивная инфраструктура.

Фото: акимат города Астаны

Особое внимание уделяется озеленению вдоль линии ЛРТ, в частности, по улице Сыганак и проспекту Кабанбай Батыра, где планируется высадить 7 500 деревьев и обустроить общественные пространства под эстакадой. За ТРЦ "Хан Шатыр" запланировано продолжение пешеходного бульвара Greenline. Первый участок появится от ул. Култегін до Анет баба, создавая удобное зелёное пространство для отдыха и прогулок.

Помимо этого, новый участок появится в квадрате улиц К. Мухамедханова, Култегін, Сыганак и Анет баба.

Так, в районе Алматы уже открыты 24 двора, расположенные по проспекту Тауелсиздик 34/1, ул. Мусрепова 6/4 и 5, пр-т. Абылайхана 19/3, 19, ул. Рыскулбекова 16/1, 16/3, 8/1, 8/7, ул. Мустафина 21/3 и 21/2, пр-т. Кудайбердиулы 19/2, 24, ул. Манаса 20/2 и 20/1, ул. Куйши Дина 42/2, 40, 23, пр. Жумабаева 1, 16/1, 16/2, ул. Романтиков 27. На месте пустыря между ЖК "3 гектара" и мечетью "Ақ мешіт" создано новое общественное пространство.

Фото: акимат города Астаны

В районе Байконыр открылись 18 дворов, а на 40 проведены ремонтно-восстановительные работы, на месте пустующей территории появился новый сквер по улице Ахмета Жубанова, открылся сквер "Коммунальщиков" по проспекту Абая. Сейчас ведутся работы по проспекту Абая (от пр. Республики до ул. Уалиханова) и улицы Баянауыл (от ул. Габдуллина до ул. Иманбаева).

Более 10 дворов и общественных пространств открылись в районе Сарайшык. Работы включали установку игровых и спортивных площадок, озеленение территорий и создание комфортных зон отдыха для детей и взрослых. Планируется обустройство общественного пространства возле ЖК "BRAVO FAMILY" и вокруг ЖК "HighVill" и "Гранд Астана". В рамках Года рабочих профессий, в районе "Сарайшык" начата реализация проекта тематического сквера "Аллея профессии", посвящённого труду и значимости рабочих специальностей. В рамках проекта предусмотрены обустройство брусчатого покрытия, озеленение территории, установка малых архитектурных форм, установка скамеек и урн.

В районе Сарыарка открыты 22 двора и 3 общественных пространства, в том числе на пересечении улиц Алтынемел и Гёте на месте снесённого здания, сквер Иллюзии по ул. Ы.Дукенулы и по проспекту Республики, 7/2.

Фото: акимат города Астаны

Для жителей района Нура открыли Центральный парк после реконструкции. Также открыты два новых двора по проспекту Туран, 56 и ⁠улице Ш.Айтматова, 31. Ранее в районе были благоустроены ещё восемь дворов, включая адреса по улице Маметова, 2, 2/1, 8, 10; Сыганак, 14, 18; Анет баба, 11/2, 11/3; К. Мухамедханова, 28, 28А, 28Б. Благоустроены три сквера в жилом массиве Үркер: за школой-гимназией №69, возле ФОКа "Нұра" и сквер "Айғыржал".

В районе Есиль в 2025 году реализуются шесть инициатив в рамках "Бюджета народного участия". Уже открыты обновлённые дворы в ЖК "Comfort Town", "Астана Жулдыз" и на проспекте Мәңгілік Ел. Выполнено комплексное благоустройство: обновление детских площадок, уложено тартановое покрытие, установлены малые архитектурные формы и оборудовано футбольное поле. Также завершено благоустройство восьми общественных пространств вдоль ключевых улиц – Достык, Қазақ радиосы, Керей-Жанибек хандар, Туркестан, Гейдар Алиева и Кабанбай батыра. Высажены тысячи деревьев различных пород.

Кроме того, по инициативе частных застройщиков строится новый парк напротив ЖК "Altyn Adam". В настоящее время в парке продолжаются работы по обустройству внутрипаркового водоема с берегами, выполненными в виде габионных террас, украшенных водными растениями.

По проекту здесь предусмотрено создание пешеходного моста через озеро, который обеспечит удобное перемещение посетителей и позволит наблюдать за водоемом с уникальных точек обзора. На берегу появятся пирс и мини-амфитеатр с видом на воду, а также два специально оборудованных островка для гнездования птиц, что создаст комфортные условия для местной фауны.

Фото: акимат города Астаны

Кроме того, планируется возведение трёхуровневой смотровой площадки с панорамным видом на парк, просторной детской игровой площадкой, двух теннисных кортов, футбольного поля и четырёх коммерческих объектов для организации досуга посетителей.

Планируется также высадка десятков видов деревьев и кустарников, что сделает территорию ещё более зелёной и привлекательной. Завершение всех работ запланировано на октябрь 2025 года.

Напомним, в Астане в текущем году благоустроят около 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Работами охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Большая часть работ уже завершена.