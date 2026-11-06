В Астане высадили более миллиона зеленых насаждений

В 2026 году масштабное озеленение охватило все районы столицы. Деревья, кустарники и цветы высаживали вдоль улиц, в парках и скверах, на территориях общественных пространств и объектов городской инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в столице насчитывается более 4 млн зеленых насаждений. Еще около 14 млн растут на территории "Зеленого пояса". Ежегодно в городе высаживают не менее 1 млн деревьев, кустарников и цветов.

С начала года в Астане высадили более 1 млн зеленых насаждений: весной – порядка 700 тысяч, осенью – более 400 тысяч. Среди них – ясень, липа, береза, сосна, гортензия, спирея, шалфей и декоративные злаки.

Зеленый фонд района "Есиль" включает около 240 тысяч деревьев, 600 тысяч кустарников, 65 тысяч квадратных метров цветников, 5 млн квадратных метров газонов и более 117 тысяч погонных метров живой изгороди.

В этом году здесь высадили около 70 тысяч зеленых насаждений. Посадки провели вдоль улиц Керей-Жанибек хандар и Ұлы Дала, проспекта Кабанбай батыра и других магистралей, а также в парке EXPO и сквере КТЖ.

С начала года в районе "Байконыр" высадили 1 138 деревьев и 11 930 кустарников. Общественные пространства также украсили однолетними цветами.

Весной высадили 556 деревьев. Крупные посадки прошли в парке "Ататюрк", где появилось 250 деревьев и 30 кустарников, и в сквере "Амстердам", где высадили 185 деревьев. Кроме того, весной в районе посадили 3 291 декоративно-цветущий кустарник и обустроили цветники.

Фото: пресс-служба акимата города Астана

Осенью высадили еще 582 дерева. В частности, 230 деревьев появилось на улице Кенесары возле домов № 62-64, 139 – на проспекте Абая между проспектом Республики и улицей Уалиханова, 104 – на улице Пушкина возле домов № 2 и 4, еще 50 – в парке "Ататюрк". Также осенью высадили 8 609 декоративных кустарников.

Озеленение охватило и другие улицы, скверы и общественные пространства района. Особое внимание уделяют уходу за растениями: 80 яблонь и груш, высаженных в прошлом году в сквере на улице Ж. Ташенева, прижились и в нынешнем сезоне дали первые плоды.

В районе "Сарайшық" насчитывается около 75 тысяч деревьев, 31 тысяча кустарников, 10 тысяч квадратных метров цветников, 2,4 млн квадратных метров газонов и более 21 тысячи погонных метров живой изгороди.

В течение года здесь высадили около 35 тысяч зеленых насаждений. Работы прошли вдоль проспекта Р. Кошкарбаева, на набережной реки Есиль, в аллее по улице А. Болекпаева, вдоль трассы Астана – Караганда, возле Национального музея и на других территориях.

С начала года в районе "Сарыарка" высадили свыше 333 тысяч зеленых насаждений, включая однолетние и многолетние цветы и кустарники, а также более 4,4 тысячи деревьев.

На улице К. Кумисбекова появилось свыше 500 деревьев и более 2,4 тысячи кустарников. Для озеленения использовали, в частности, сосны, вязы и сирень. Работы также провели на улице Кенесары, в парке "Коктал", в сквере возле театра "Наз" и в жилых массивах района. На улице Кенесары предусмотрена локальная система полива.

Зеленый фонд района "Алматы" насчитывает более 99,7 тысячи деревьев, 68,1 тысячи кустарников и 28,2 тысячи погонных метров живой изгороди.

В 2026 году здесь высадили 42 332 зеленых насаждения, включая деревья, декоративно-цветущие кустарники, многолетние цветы и злаки. Параллельно обустраивали газоны и благоустраивали зеленые зоны.

Если в прошлом году основной акцент делали на посадке деревьев, то в нынешнем сезоне больше внимания уделили оформлению общественных пространств с помощью цветов, кустарников, газонов и альпийских горок.

В районе "Нура" в этом году высадили около 5,5 тысячи деревьев, 75 тысяч кустарников и более 9 тысяч многолетних цветов.

Также в рамках реализаций проектов озеленения, строительства и экологических акций высажено более 500 тысяч зеленых насаждений.