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Общество

В МИД сообщили, что казахстанским туристам в Таиланде ничего не угрожает

Таиланд, Камбоджа, конфликт, туристы, Казахстан, комментарий МИД, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 16:44 Фото: Zakon.kz
В ночь на четверг, 24 июля 2025 года, произошло столкновение между войсками Таиланда и Камбоджи на спорном участке границы. Ситуация остается напряженной, поскольку обе стороны укрепляют свои позиции вдоль границы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана прокомментировали ситуацию вокруг этого конфликта. Стоит отметить, что Таиланд остается для казахстанцев круглогодичным направлением для отдыха.

На запрос корреспондента Zakon.kz официальный представитель МИД Айбек Смадияров заявил, что казахстанских туристов нет в местах столкновений. Улетевшим на отдых опасаться нечего.

Еще в июне 2025 года Таиланд ограничил передвижение через границу с Камбоджей. Военные закрыли переходы почти для всех путешественников, включая туристов и торговцев.

О том, что известно о столкновениях на границе Камбоджи и Таиланда, можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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