Конфликт между Таиландом и Камбоджей перешел в вооруженный: что известно к этому часу

24 июля 2025 года на границе между Таиландом и Камбоджей произошли вооруженные столкновения, ситуация продолжает усугубляться. О том, что известно к этому часу, – в обзоре Zakon.kz.

Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей произошло в мае 2025-го, когда между военными двух стран на границе произошла перестрелка. В результате погиб один камбоджийский солдат. Причиной эскалации стали споры Таиланда и Камбоджи о двух приграничных территориях со старинными памятниками кхмерской архитектуры – храмами Прэахвихеа и Та Моан Тхом. В 1950-х Бангкок аннексировал район храма Прэахвихеа. В 1962 году арбитражный суд ООН постановил, что территория принадлежит Камбодже, однако Таиланд это решение не признает. С тех пор стороны периодически обвиняют друг друга в нарушении границы, возникают конфликты, пишут Известия.

На 24 июля эскалация конфликта начала принимать опасный характер, перейдя от дипломатических и экономических ограничений к боевым действиям.

Основные события (на основе сообщений мировых СМИ):

23 июля после инцидента с миной, травмировавшей тайского солдата (он потерял ногу), Таиланд отозвал посла из Камбоджи и инициировал выдворение камбоджийского дипломата. Началось закрытие нескольких пограничных пунктов

24 июля утром на границе началась перестрелка. Камбоджа обстреляла жилую зону в провинции Си Сакет с ракет BM-21, пострадали гражданские. Власти Таиланда сообщили о по крайней мере восьми погибших.

В ответ Таиланд применил F‑16, шесть самолетов нанесли удары по позициям Камбоджи в районе Чонг Ан Ма.

Камбоджийские силы обстреляли больницу Phnom Dongrak, ранены пациенты и персонал.

Столкновения охватили как минимум шесть участков вдоль спорной границы, включая Преа Виер и Преа Та Муэн Том; применяются артиллерия, авиация и бронетехника

Из 86 тайских деревень эвакуировали порядка 40 000 человек

Граница между странами фактически закрыта, оба государства отозвали послов.

В июне 2025 года Таиланд ограничил передвижение через границу с Камбоджей. Военные закрыли переходы почти для всех путешественников, включая туристов и торговцев.