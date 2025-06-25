Таиланд ввел новый запрет для туристов

Таиланд ограничил передвижение через границу с Камбоджей. Военные закрыли переходы почти для всех путешественников, включая туристов и торговцев, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, эту радикальную меру приняли на фоне возросших проблем безопасности и эскалации напряженности, вызванной давним пограничным спором между двумя странами Юго-Восточной Азии.

Отношения между странами резко ухудшились после вооруженного столкновения 28 мая 2025 года, в результате которого погиб один камбоджийский солдат на относительно небольшой спорной территории.

Несмотря на то, что обе стороны согласились на деэскалацию, ряд продолжающихся действий и угроз продолжает поддерживать напряженность на высоком уровне.

В результате премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Чинават подтвердила в понедельник, 23 июня 2025 года, что страна усилит проверки на сухопутных границах, при этом запретив туристам выезжать в Камбоджу.

По ее словам, въезд в Таиланд или выезд из него будет разрешен только студентам, пациентам медицинских учреждений и лицам, которым необходимо приобрести товары первой необходимости. Хотя премьер-министр указала, что меры в первую очередь направлены на ограничение поездок в "прибыльные казино" Камбоджи, директива, по-видимому, фактически блокирует всех туристов.

Ранее сообщалось, что трехметровые удавы атаковали отели на популярном курорте.