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Общество

Аида Балаева ознакомилась с ходом строительства арт-центра имени Сац в Алматы

министр культуры Казахстана Аида Балаева и строители, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 13:25 Фото: МКИ
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева посетила строительство исторического здания и возведение новой камерной сцены легендарного Театра им. Наталии Сац в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В рамках рабочего визита она ознакомилась с ходом работ и обсудила вопрос установки современного технологического оборудования, а также сроки завершения строительства. Акцент был сделан на важности соблюдения графика и обеспечения высокого качества работ.

"В ходе визита министр культуры и информации провела встречу с представителями строительной компании Bi group и ответственными за проект лицами. Были обсуждены вопросы финансирования, поставок материалов и привлечения необходимой квалифицированной рабочей силы", – сообщили 25 июля в пресс-службе Министерства культуры и информации.

Министр культуры отметила высокие темпы и масштаб строительства.

Балаева подчеркнула, что главный детский театр Казахстана, отмечающий в этом году свое 80-летие, является важным объектом для культурного развития всего региона и его оснащение высоко технологичным театральным оборудованием и своевременное открытие в июле 2026 года имеет большое значение.

Фото: МКИ

Особое внимание было уделено вопросам безопасности на строительной площадке и соблюдению норм охраны труда.

В заключение визита министр культуры и информации выразила уверенность в успешном завершении строительства и подчеркнула, что уникальный с точки зрения архитектуры и технологий современный арт-центр им. Наталии Сац станет ярчайшим украшением крупнейшего мегаполиса страны и местом реального притяжения для детей, фанатов и любителей театрального искусства и всей молодежи Казахстана.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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