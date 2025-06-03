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События

Открыл в Алматы частную школу и сбежал: мошенника из Казахстана поймали в Албании

размытое лицо мужчины, разыскиваемого за мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 14:57 Фото: МВД
В столице Албании Тиране по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РК задержали и заключили под стражу казахстанца, находившегося в международном розыске за мошенничество в крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства внутренних дел, в 2023 году подозреваемый в Алматы открыл частную школу и под предлогом предоставления платных подготовительных курсов для поступления в вузы обманул 10 человек. Общий ущерб составил 10,5 млн тенге.

"МВД предупреждает, что злоумышленники предлагают обучающие курсы с заманчивыми предложениями: низкая цена, быстрые результаты, эксклюзивные методики, лучший преподавательский состав", – сообщили в ведомстве.

В МВД также напомнили основные признаки мошеннических курсов:

  • отсутствие лицензии и официальной регистрации;
  • нет прозрачной информации о преподавателях и программе;
  • требование полной оплаты без договора;
  • отсутствие отзывов на независимых платформах.

30 мая сообщалось об экстрадиции из России казахстанца, который под предлогом инвестиций в бизнес назанимал у знакомых крупные суммы и не вернул. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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