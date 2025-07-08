Спустя 12 лет в Дубае нашли казахстанца, сбежавшего после жестокой драки

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Посольства Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах из города Дубая вернули подозреваемого в причинении человеку вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, мужчину подозревают в том, что 25 марта 2012 года в Темиртау он без причины сильно избил человека, сломав в двух местах челюсть.

"После совершения преступления подозреваемый скрылся и спустя 12 лет установлен на территории Объединенных Арабских Эмиратов", – сообщили в Генпрокуратуре 8 июля 2025 года.

В настоящее время подозреваемый передан казахстанским полицейским для привлечения к уголовной ответственности.

Из ОАЭ также вернули казахстанца, который с 2022 по 2023 год в Алматы под видом инвестиций в компанию Wildberries обещал вознаграждения и завладел деньгами шести человек.