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Общество

13,8 млн тонн кормов для ферм заготовили в Казахстане

фермы, животные, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 16:54 Фото: pixabay
К 25 июля в стране заготовили 13,8 млн тонн сена, что составляет 53,8% от планового объема, предусмотренного на зимовку сельскохозяйственных животных, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства сельского хозяйства, также заготовлено более миллиона тонн сенажа, или 59,9% от запланированного показателя.

"В соответствии с республиканским планом на предстоящий зимне-стойловый период необходимо обеспечить 24,5 млн тонн сена, 1,7 млн тонн сенажа, 4,6 млн тонн соломы, 5,5 млн тонн концентрированных кормов, 2 млн тонн силоса", – отмечают в министерстве.

При этом общая площадь посевов кормовых культур в 2025 году составила 3,3 млн га, что на 127,9 тыс. га больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Текущие темпы заготовки кормов позволяют обеспечить полноценное кормление сельскохозяйственных животных, выполнение плановых показателей по продукции животноводства и сохранность поголовья в зимний период.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства предложили ввести уголовную ответственность для торговцев мясом без документов.

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Андрей Дюсупов
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