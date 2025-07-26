13,8 млн тонн кормов для ферм заготовили в Казахстане
Фото: pixabay
К 25 июля в стране заготовили 13,8 млн тонн сена, что составляет 53,8% от планового объема, предусмотренного на зимовку сельскохозяйственных животных, сообщает Zakon.kz.
По информации Министерства сельского хозяйства, также заготовлено более миллиона тонн сенажа, или 59,9% от запланированного показателя.
"В соответствии с республиканским планом на предстоящий зимне-стойловый период необходимо обеспечить 24,5 млн тонн сена, 1,7 млн тонн сенажа, 4,6 млн тонн соломы, 5,5 млн тонн концентрированных кормов, 2 млн тонн силоса", – отмечают в министерстве.
При этом общая площадь посевов кормовых культур в 2025 году составила 3,3 млн га, что на 127,9 тыс. га больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Текущие темпы заготовки кормов позволяют обеспечить полноценное кормление сельскохозяйственных животных, выполнение плановых показателей по продукции животноводства и сохранность поголовья в зимний период.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства предложили ввести уголовную ответственность для торговцев мясом без документов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript