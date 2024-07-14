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Три тонны горящего сена потушили пожарные Акмолинской области

Пожар в частном секторе, пожар в частном доме, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 04:28 Фото: Zakon.kz
Ночью 15 июля огнеборцы Акмолинской области потушили три тонны горящего сена, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДЧС Акмолинской области, инцидент произошел в селе Заураловка района Биржан Сал. Там на территории частного жилого дома произошло возгорание сена.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 04:28

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Благодаря оперативным и слаженным действием огнеборцев удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. Пожар полностью ликвидирован, его причина устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Накануне в МЧС РК сообщили о счастливом спасении на озере Копа, где были спасены четверо человек, у которых заглох гидроскутер в 2,5 км от берега.

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