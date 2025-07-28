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Общество

В Казахстане определили сроки обучения и каникул

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 09:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство просвещения Казахстана сегодня, 28 июля 2025 года, выступило с важной информацией. Уже определены даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2025-2026 учебного года в организациях среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным ведомства, учебный процесс начинается со 2 сентября и завершится 25 мая.

Стоит уточнить, что дата и время проведения торжественной линейки, посвященной Дню знаний, определяются по решению педсовета школы.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

В первой четверти на обучение отводится 8 недель. Осенние каникулы продлятся 7 календарных дней с 27 октября по 2 ноября включительно.

Во второй четверти – 8 учебных недель. Зимние каникулы составят 10 календарных дней с 29 декабря 2025 года до 7 января 2026 года включительно.

В первых классах дополнительные каникулы составят 7 календарных дней с 9 по 15 февраля 2026 года включительно.

Третья четверть будет состоять из 10 учебных недель. Весенние каникулы составят 11 календарных дней с 19 по 29 марта 2026 года включительно.

Четвертая четверть продлится 8 учебных недель с завершением 25 мая 2026 года.

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 09:10
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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