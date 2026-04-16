В Алматы байкеры ушли от погони полицейских и сняли это на видео

В Алматы открыт мотосезон и на дорогах появились двухколесные гонщики. За одними из таких пытались угнаться полицейские, сообщает Zakon.kz.

Видео с камеры одного из мотоциклистов появилось в соцсетях. На кадрах группа "эндуристов" мчалась по ночной дороге, и их заметил полицейский патруль, который развернулся и погнался следом, подав спецсигнал. Однако, судя по дальнейшим кадрам, мотоциклисты оторвались от погони.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы прокомментировали, что по данному факту подразделением розыска Управления общественной безопасности проводятся розыскные мероприятия.

"По результатам розыска будут приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Отметим, что за последнее время в Алматы прошло несколько ОПМ, одно из которых касалось нарушений на дорогах. Для этого в город стянули полицейские силы из других регионов. Другое – нарушений в местах массового пребывания.